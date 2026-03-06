Getty/GOAL
Martin Odegaard y Ethan Nwaneri, entre los ocho nombres que el Arsenal está considerando vender, ya que los Gunners deben deshacerse de su jugador estrella
Los Gunners se enfrentan a un difícil equilibrio financiero
Los gigantes londinenses se enfrentan a la realidad de una inversión de 268 millones de libras esterlinas en nuevos talentos. Si bien esta agresiva política de fichajes ha impulsado al equipo de Mikel Arteta a lo más alto de la Premier League, también ha dejado al club en una situación delicada con respecto a las normas de rentabilidad y sostenibilidad (PSR). Según The Telegraph, las discusiones internas han identificado la necesidad de que al menos un jugador importante del primer equipo abandone el club para garantizar el cumplimiento a largo plazo.
Sorprendentemente, el capitán del club, Martin Odegaard, es uno de los que podrían ser sacrificados. Con su valor contable actualmente bajo tras cinco años en el club, cualquier cantidad significativa que se recibiera por el traspaso del noruego representaría un enorme beneficio contable. La medida sería una apuesta arriesgada, pero con solo dos años restantes de contrato, la directiva está sopesando el alivio financiero frente a su importancia en el campo.
Aumenta la presión financiera tras la campaña de contratación
La necesidad de vender se deriva de un periodo de transformación, pero costoso, en el mercado. El Arsenal gastó mucho dinero para fichar a Eberechi Eze por 67,5 millones de libras, a Viktor Gyokeres por 63,7 millones y a Martin Zubimendi por 56 millones. Además, el club se ha comprometido a pagar 45 millones de libras por el traspaso definitivo de Piero Hincapie tras su exitosa cesión por parte del Bayer Leverkusen.
Aunque los ingresos han aumentado hasta los 690,3 millones de libras, la elevada masa salarial hace que la consigna «vender para equilibrar» sea ahora una prioridad. El director deportivo Andrea Berta debe demostrar ahora que el club puede aplicar con éxito un modelo de ventas. Activos de gran valor como Gabriel Martinelli, fichado por solo 7 millones de libras en 2019, y Ben White están siendo seguidos como posibles candidatos para generar un importante retorno de la inversión.
Los graduados de la academia en la cuerda floja
Los talentos locales Ethan Nwaneri y Myles Lewis-Skelly también están siendo considerados para salir, ya que ofrecen «beneficios puros» a efectos del PSR. Nwaneri ha tenido dificultades para encontrar un hueco en el once inicial durante su cesión al Marsella, mientras que Lewis-Skelly se ha visto relegado al tercer puesto en la jerarquía de laterales izquierdos.
La decisión de deshacerse de los productos de la cantera es una estrategia deportiva arriesgada, pero la necesidad de compensar el gasto del año pasado puede pesar más que el deseo de conservar el talento local. Esta lógica se extiende a la línea de ataque senior, donde Gabriel Jesús y Leandro Trossard entrarán pronto en los últimos 12 meses de sus contratos, lo que obligará al club a acordar renovaciones o a sacar provecho ahora.
Encuentro crucial para los líderes de la liga
Mientras que, entre bastidores, la directiva trabajará para estabilizar las finanzas del club, sobre el terreno de juego el equipo seguirá luchando por mantener su posición en lo más alto de la tabla de la Premier League. Los Gunners aventajan ahora en siete puntos al Manchester City, que tiene un partido menos, en la lucha por su primer título en 22 años.
El próximo sábado, el equipo de Arteta se enfrentará al Mansfield Town en la quinta ronda de la FA Cup, antes de medirse al Bayer Leverkusen en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones.
