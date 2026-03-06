AFP
Marruecos asciende al entrenador del equipo juvenil para sustituir a Walid Regragui, quien explica su marcha antes del Mundial
Los Atlas Lions sufren un cambio sorpresa en la dirección técnica
La Federación Marroquí de Fútbol ha confirmado la salida de Regragui menos de 100 días antes de que los semifinalistas del Mundial de 2022 comiencen su campaña en Norteamérica. La decisión se produce tras un periodo de enorme presión sobre el hombre que se convirtió en un icono nacional en Catar.
En una rápida maniobra para garantizar la estabilidad, la federación ha ascendido a Ouahbi al puesto de seleccionador. Ouahbi llega al cargo tras una etapa muy exitosa con las selecciones juveniles, en la que destaca haber llevado a la selección sub-20 de Marruecos al título de la Copa Mundial Sub-20 de 2025.
Regragui pide una nueva perspectiva
Durante una rueda de prensa celebrada a última hora de la noche junto al presidente de la federación, Fouzi Lekjaa, Regragui explicó que su salida estaba motivada por el deseo de ver evolucionar a la selección nacional. A pesar de sus logros históricos, el técnico de 49 años consideraba que era necesario un cambio para dar un nuevo impulso al equipo.
«El equipo necesita caras nuevas, una energía diferente y una nueva perspectiva con un nuevo entrenador», afirmó Regragui. «Creo que el equipo necesita un nuevo impulso antes del Mundial, una nueva visión para seguir progresando. Mi decisión de marcharme forma parte de la evolución de este equipo».
Grandes expectativas y análisis táctico
Aunque Regragui siempre será recordado por sus hazañas en 2022, su popularidad decayó tras una decepcionante campaña en la Copa Africana de Naciones. La ajustada derrota por 1-0 ante Senegal en la final disputada en casa a principios de este año suscitó críticas sobre su enfoque táctico pragmático.
La nación lleva sin ganar ningún título continental desde 1975, y el hecho de no haber sabido aprovechar el impulso de su generación dorada creó una brecha en la opinión pública. A pesar de las negativas oficiales de la federación en las últimas semanas, la tensión culminó finalmente con la dimisión del jueves.
Retos inmediatos para el nuevo jefe
El mandato de Ouahbi comienza con un bautismo de fuego, ya que Marruecos se prepara para un exigente calendario en el Grupo C contra Brasil, Haití y Escocia. Se espera que el nuevo seleccionador combine la disciplina defensiva de la era anterior con el estilo ofensivo que inculcó en las categorías inferiores.
Los Leones del Atlas volverán a la acción a finales de este mes con dos amistosos de alto nivel contra Ecuador y Paraguay, los días 27 y 31 de marzo. Tras haber perdido solo uno de sus últimos cinco partidos (la final de la Copa Africana de Naciones), Ouahbi hereda una plantilla en buena forma, pero sometida a una enorme presión para rendir al máximo nivel mundial.
