Marruecos asciende al entrenador del equipo juvenil para sustituir a Walid Regragui, quien explica su marcha antes del Mundial

La Federación Marroquí de Fútbol ha confirmado la salida de Regragui menos de 100 días antes de que los semifinalistas del Mundial de 2022 comiencen su campaña en Norteamérica. La decisión se produce tras un periodo de enorme presión sobre el hombre que se convirtió en un icono nacional en Catar.

En una rápida maniobra para garantizar la estabilidad, la federación ha ascendido a Ouahbi al puesto de seleccionador. Ouahbi llega al cargo tras una etapa muy exitosa con las selecciones juveniles, en la que destaca haber llevado a la selección sub-20 de Marruecos al título de la Copa Mundial Sub-20 de 2025.