Tras ganar el PSG la final de la Liga de Campeones ante el Arsenal en el Puskas Arena, las emociones contrastaban.

Mientras el plantel del PSG celebraba su segundo título, el capitán Marquinhos se acercó a consolar a un abatido Gabriel, autor del último penal fallado.

El gesto no pasó desapercibido: el capitán del Arsenal, Martin Odegaard, lo elogió. «Es un auténtico caballero. Es el jugador con más experiencia y ha vivido estos momentos desde ambos bandos. Le tengo enorme respeto por ese gesto y por el tipo de persona y jugador que es», declaró tras el partido.