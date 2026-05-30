Al iniciar la rueda de prensa sobre la motivación del equipo para revalidar el título europeo, Marquinhos declaró: «Una vez que has ganado la Liga de Campeones, una vez que has saboreado ese título, quieres volver a vivir ese tipo de momentos.

«Todavía recuerdo la emoción en el vestuario tras la final. Debemos mantener el hambre y la motivación. Hemos visto a aficionados viajar en coche; incluso mi padre lo hace con amigos. La gente viene de muy lejos para apoyarnos, así que nuestra ambición este año es igual, quizá mayor».

El central brasileño recordó que, pese a ser campeones, el grupo afrontará la final con la misma concentración que en Múnich hace un año: «Es la misma sensación, la misma motivación. Ya lo vivimos, pero somos humanos: son partidos importantes, momentos difíciles, con mucho revuelo.

La estrategia del año pasado fue manejar la presión y el entorno, y no vamos a cambiar nada: seguiremos trabajando como hasta ahora y manteniendo la misma motivación».