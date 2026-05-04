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Marcus Thuram rinde homenaje al icono de la NBA Kobe Bryant tras la conquista del título de la Serie A por parte del Inter
El Inter se asegura el título con una victoria aplastante
El Inter se proclamó campeón de la Serie A a falta de tres jornadas tras vencer 2-0 al Parma en el Giuseppe Meazza. El equipo de Cristian Chivu sumó así su 21.º Scudetto. Thuram abrió el marcador y Henrikh Mkhitaryan sentenció en los últimos minutos. La confirmación de los tres puntos desató la alegría en Milán, donde los nerazzurri volvieron a lo más alto del fútbol italiano.
Thuram se inspira en la «mentalidad Mamba» de Bryant
Tras ganar el título, Thuram rindió homenaje a Kobe en Instagram recreando su famosa foto de campeón. La imagen original se tomó tras la victoria de los Lakers sobre los 76ers en las Finales de la NBA de 2001. Thuram añadió: «La tricolor ha vuelto a casa y nunca más nos abandonará».
El dominio bajo el mando de Chivu
Thuram ha sido una revelación desde su llegada al Inter en 2023, y su aportación al último título es clave. Esta temporada, el delantero de 28 años ha marcado 13 goles en 28 partidos de la Serie A, solo tres menos que su compañero Lautaro Martínez en la lista de máximos goleadores. En total, con los nerazzurri ha firmado 51 goles en 138 encuentros.
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Ahora la atención se centra en un buen final
Aunque ya es campeón, al Inter aún le quedan tres partidos de liga. Luego se preparará para la final de la Coppa Italia contra el Lazio el 13 de mayo, antes de que la atención pase al mercado de fichajes de verano para reforzar la plantilla.