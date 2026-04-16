Marcus Rashford se muestra dispuesto a formar parte de un «nuevo proyecto» en el Manchester United, a medida que se desvanecen las posibilidades de un traspaso definitivo al Barcelona

Según MG TV, citada por Diario Sport, Rashford aceptaría regresar al United si el Barça le cierra las puertas. El jugador está abierto a un cambio de entrenador y de rumbo en Old Trafford, donde tiene contrato hasta 2028.

Aunque su prioridad era seguir en el Barça y sus agentes ya negociaron condiciones, la operación se ha enfriado y ahora parece más fuera que dentro del Camp Nou. El club azulgrana debe decidir, pero no está dispuesto a asumir las cifras que se manejan para garantizar su continuidad.







