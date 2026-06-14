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Marcus Rashford podría QUEDARSE en el Manchester United, pues Michael Carrick le abre la puerta a una sorpresiva reincorporación
Finaliza la cesión del Barcelona
El delantero pasó una temporada fuera de Manchester tras caer en desgracia con el exentrenador Rubén Amorim, y se marchó cedido al Aston Villa y al Barcelona. A pesar de ayudar al gigante catalán a recuperar la Liga el mes pasado, su futuro en España parece descartado tras el fichaje de Anthony Gordon, del Newcastle, por 70 millones de libras por parte del Barcelona.
El club azulgrana habría descartado la opción de compra de 30 millones de libras, por lo que el futuro del inglés queda en el aire. Con el Barça centrado en otros objetivos, todo apunta a que Rashford volverá a Carrington para la pretemporada bajo la supervisión de Carrick.
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Carrick deja la puerta abierta a Rashford
Rashford, autor de 87 goles en 287 partidos en nueve años en la Premier League, no juega con el United desde el encuentro contra el Nottingham Forest en diciembre de 2024. Sigue vinculado a los Red Devils hasta junio de 2028 y, según Carrick, sería bienvenido de vuelta si no se concreta su traspaso a otro equipo.
Según The Sun, el técnico de Old Trafford mantiene contacto regular con el extremo inglés de 28 años y ha recibido opiniones favorables tras consultar al grupo de liderazgo del primer equipo sobre su posible regreso.
Nicky Butt se pronuncia sobre su posible regreso
El excentrocampista del United, Nicky Butt, cree que el estilo de gestión de Carrick podría facilitar la reincorporación de Rashford. Según The Sun, Butt afirmó: «Es fácil decir que su etapa en el United ya pasó, pero tiene contrato y cobra mucho. No renunciará a eso y ningún club pagará lo que pide el United».
Butt añadió: «Es posible que deba volver al menos para la pretemporada. Conociendo a Carrick, lo aceptará si se presenta a entrenar. No es persona de echar a nadie. Si Rashford regresa y Carrick no consigue los refuerzos que busca, podría darle una oportunidad. Si le pagas tanto dinero a alguien, no puedes simplemente dejarlo de lado».
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Un camino hacia la redención en Old Trafford
Basándose en su propia experiencia al volver a un club tras un periodo fuera, Butt sugirió que el trabajo duro podía ganarse a los escépticos. Butt fue cedido al Birmingham durante una temporada en 2005 antes de regresar al Newcastle United. Añadió: «Recuerdo que cuando volví al Newcastle desde el Birmingham, no creía que fuera a quedarme allí nunca. Me abuchearon al salir al campo contra el Villarreal. Entré, marqué dos goles de cabeza y aún así me abuchearon al salir. Pensé que era imposible que me quedara, que no me aceptarían. Pero entrené, trabajé duro y jugué; acabé siendo capitán y me quedé cuatro años más».
«Obviamente, sería mejor para él quedarse en el Barcelona que volver al Man United. Puede que el club ya haya tomado una decisión, pero, si regresa a la pretemporada como jugador del Man United, Michael le tratará con respeto. Lo integrará en el grupo y, si entrena bien y muestra ganas de demostrar su valía... Lo importante es que, si no hay ningún acuerdo en ningún otro sitio, entonces lo tienes a él, es tan sencillo como eso y más vale que lo aproveches».