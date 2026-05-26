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Marcus Rashford «no tiene futuro en el Manchester United», mientras el Barcelona planea nuevas negociaciones de traspaso con los Red Devils antes del Mundial
El Barcelona intensifica su interés por Rashford
El Barcelona quiere fichar a Rashford tras su exitosa cesión. talkSPORT asegura que el club azulgrana negociará con el Manchester United antes del Mundial 2026. El inglés marcó 14 goles y dio 14 asistencias en 49 partidos, lo que convenció a Hansi Flick de su valor.
Según informes, el club catalán ya acordó las condiciones personales con el jugador, quien aceptaría una estructura contractual revisada y una reducción salarial para facilitar el traspaso. Las limitaciones económicas del Barça hacen que las negociaciones con el United se centren en el precio. Sin embargo, el United se niega a rebajar sus exigencias. El club de la Premier insiste en que se ejecute la opción de compra de 30 millones de euros (26 millones de libras) y rechaza prórrogas.
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El United se mantiene firme en cuanto a la estructura de traspasos
Según se informa, Manchester United quiere vender a Rashford este verano y eliminar su salario del presupuesto. Deco, director deportivo del Barcelona, propuso una nueva cesión con obligación de compra, pero el United lo rechazó.
Su reciente subida salarial, tras la clasificación para la Champions, presiona aún más al club a venderlo. A pesar de otros objetivos ofensivos, el Barça sigue viéndolo como prioridad y Flick quiere recuperarlo.
El Barcelona cree que Rashford les da ventaja
El Barcelona cree que la voluntad de Rashford de quedarse en España fortalece su posición en la negociación. Según los informes, el delantero no quiere volver a Old Trafford y ha rechazado otras ofertas, lo que reduce las opciones del United. Esta postura anima al Barcelona a buscar pagos flexibles, como plazos o una compra obligatoria en 2027.
Aun así, el club sabe que quizá termine pagando los 30 millones completos. Las alternativas, como Julián Álvarez (Atlético) y Joao Pedro (Chelsea), son aún más caras y sus clubes no bajan el precio.
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El Barcelona se enfrenta a unas negociaciones decisivas
El Barça y el Manchester United seguirán negociando para definir el futuro de Rashford antes de la pretemporada. El jugador quiere claridad tras ser convocado por Thomas Tuchel con Inglaterra para el Mundial. El United, decidido a evitar otra cesión, presionará por un traspaso definitivo.