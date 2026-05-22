Marcus Rashford ignora al Manchester United al agradecer a Unai Emery y Hansi Flick su apoyo en momentos «difíciles», tras ser convocado con Inglaterra para el Mundial

Rashford celebró su convocatoria con la selección inglesa para el Mundial 2026. El delantero no había estado en la lista de Southgate para la Euro 2024 y su futuro internacional parecía incierto hasta que recuperó su mejor nivel tras su cesión al Barcelona procedente del United.

Aseguró que sus cesiones al Aston Villa y al Barcelona lo hicieron madurar. En la segunda mitad de la temporada 2024-25 marcó cuatro goles en 17 partidos con el Villa. Luego, en su préstamo al club catalán, anotó 14 tantos y dio 14 asistencias, lo que le valió recuperar su lugar en la selección.