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Marcus Rashford ignora al Manchester United al agradecer a Unai Emery y Hansi Flick su apoyo en momentos «difíciles», tras ser convocado con Inglaterra para el Mundial
Rashford reflexiona sobre su regreso a la selección inglesa tras un periodo difícil
Rashford celebró su convocatoria con la selección inglesa para el Mundial 2026. El delantero no había estado en la lista de Southgate para la Euro 2024 y su futuro internacional parecía incierto hasta que recuperó su mejor nivel tras su cesión al Barcelona procedente del United.
Aseguró que sus cesiones al Aston Villa y al Barcelona lo hicieron madurar. En la segunda mitad de la temporada 2024-25 marcó cuatro goles en 17 partidos con el Villa. Luego, en su préstamo al club catalán, anotó 14 tantos y dio 14 asistencias, lo que le valió recuperar su lugar en la selección.
Rashford agradece a Emery, Flick y Tuchel
El delantero reaccionó en redes al anuncio y admitió que perderse la Eurocopa 2024 lo impulsó a regresar. Al agradecer al Villa y al Barça, omitió al United, tras su turbulenta etapa allí.
«Hoy se cierra el círculo para mí, pasando de la desesperación al júbilo», escribió. «Quedarme fuera de la Eurocopa 2024 me hizo crecer como jugador y persona, y me dio un objetivo por el que luchar. Gracias por esta oportunidad, estoy deseando vestir la camiseta en el Mundial».
Añadió: «Un agradecimiento especial a Unai, Hansi, Thomas, el Aston Villa, el Barcelona e Inglaterra por creer en mí cuando las cosas se pusieron difíciles».
Tuchel marca el comienzo de una nueva era en Inglaterra
La convocatoria de Tuchel para su primer gran torneo tuvo varias ausencias destacadas. Harry Maguire, Phil Foden, Cole Palmer y Trent Alexander-Arnold se quedaron fuera de la lista final de 26 jugadores, una de las mayores sorpresas en la selección. Los Tres Leones llegan al Mundial con nuevo mando y grandes expectativas.
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Inglaterra se prepara para el primer gran torneo de Tuchel
Inglaterra inicia la preparación para el Mundial 2026. Tuchel busca imponer pronto su sistema y jerarquía. El renacer de Rashford suma experiencia al ataque junto a Harry Kane. Debutará en el Grupo L ante Croacia el 17 de junio, y luego enfrentará a Ghana y Panamá.