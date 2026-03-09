Marcus Rashford ha marcado cuatro goles en cuatro meses, entonces, ¿por qué el Barcelona está tan desesperado por pagar 26 millones de libras por el jugador cedido por el Manchester United?

Como todos sabemos, el Barcelona tiene un acuerdo con el Manchester United para fichar al versátil delantero al final de la temporada por solo 30 millones de euros (26 millones de libras esterlinas/35 millones de dólares), pero Vilajoana se preguntó abiertamente si ese dinero no sería mejor invertirlo en traer de vuelta a Jan Virgili a Cataluña. El jugador de 19 años se marchó al Real Mallorca el verano pasado, pero el Blaugrana tiene una opción de tanteo sobre el internacional sub-21 español, que ha acumulado seis asistencias en La Liga esta temporada.
Las cifras de Rashford son mucho mejores (23 goles en todas las competiciones) y, en estos momentos, se cree que su cesión se convertirá en definitiva este verano, siempre y cuando, por supuesto, Joan Laporta sea reelegido presidente. Sin embargo, incluso eso no significaría necesariamente que Rashford siguiera en el Barcelona la próxima temporada...