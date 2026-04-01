Marcus Rashford está listo para regresar al Manchester United tras expirar la cláusula de traspaso definitivo del Barcelona

El Barcelona no ha ejercido la opción de compra incluida en el contrato de cesión de Rashford, lo que significa que ya no tiene el derecho unilateral de fichar al delantero por una cantidad fija. El club catalán tenía hasta el 31 de marzo para comunicar al Manchester United su intención de activar la cláusula de 30 millones de euros (26 millones de libras esterlinas/35 millones de dólares), pero esa fecha ha pasado sin que el líder de La Liga haya hecho ningún movimiento oficial, según Cadena SER.

La situación deja al jugador de 28 años en un limbo tras lo que parecía ser una exitosa reactivación de su carrera en España. Aunque el director deportivo Deco había confirmado previamente la existencia de la opción de compra, su falta de actuación antes de la fecha límite sugiere que las presiones económicas del club están dictando una vez más su estrategia de fichajes. El informe sugiere que el Barcelona está interesado en un segundo acuerdo de cesión, pero el United tiene poco interés en tal arreglo, prefiriendo una ruptura definitiva y una venta definitiva este verano.