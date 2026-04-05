AFP
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Marcus Rashford está a un paso de fichar por el Barcelona tras su gran actuación con el Manchester United, cedido por el club, en el partido contra el Atlético de Madrid
La clase magistral de Metropolitano aviva los rumores sobre su traspaso
Rashford fue el protagonista absoluto en el Metropolitano, ocupando el hueco dejado por el lesionado Raphinha y ofreciendo una actuación impecable. El jugador de 28 años empató el partido con un potente disparo con la izquierda justo antes del descanso, tras una elegante combinación con Dani Olmo. Más allá del gol, sus estadísticas reflejaron la imagen de un jugador plenamente integrado en el sistema de Hansi Flick, con 51 toques de balón y tres ocasiones claras creadas para sus compañeros.
Su impacto no se limitó al último tercio del campo, ya que el inglés mostró una diligencia defensiva poco habitual con dos recuperaciones de balón. «Estoy orgulloso de poder ayudar con un gol que puede ser decisivo en el resultado de La Liga», señaló Rashford tras el partido. Su contribución fue también histórica, ya que supuso el gol número 300 de la era Flick en el Barcelona en todas las competiciones.
La pregunta de los 30 millones de euros
Con 11 goles y 11 asistencias en lo que va de temporada, el fichaje definitivo de Rashford se ha convertido en un tema prioritario en las oficinas del Camp Nou. El Barça cuenta actualmente con una opción de compra fijada en 30 millones de euros (26 millones de libras esterlinas/33 millones de dólares), una cifra que parece cada vez más una ganga dada su forma actual. Aunque ha habido informaciones contradictorias sobre los plazos, un nuevo informe sugiere que la cláusula sigue vigente hasta el final de la presente temporada. Según se informa, el gigante catalán está interesado en retener al versátil delantero, pero se enfrenta a sus habituales obstáculos financieros. Los responsables del club están explorando formas de reestructurar el acuerdo, posiblemente mediante otra cesión con obligación de compra o un plan de pago escalonado. Sin embargo, su capacidad para decidir partidos en los encuentros importantes está dificultando que el departamento técnico considere otras alternativas para la banda izquierda.
El Manchester United se prepara para una venta masiva sin piedad
De vuelta en Old Trafford, Sir Jim Ratcliffe y la directiva de INEOS están planeando una profunda renovación de la plantilla. Según se informa, el United pretende obtener unos ingresos extraordinarios de 100 millones de libras (115 millones de euros/132 millones de dólares) mediante la venta de ocho jugadores este verano. La venta definitiva de Rashford al Barcelona es un pilar fundamental de esta estrategia, ya que los Red Devils prefieren una ruptura definitiva y una inyección inmediata de efectivo antes que otro acuerdo temporal.
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Al jugador cedido le espera un reto en la Liga de Campeones
Ahora la atención se centra en los cuartos de final de la Liga de Campeones, donde se espera que Rashford mantenga su puesto en el once inicial. Si sigue rindiendo al máximo en la escena europea frente al mismo rival, la presión sobre el presidente del Barcelona, Joan Laporta, para que cierre el traspaso definitivo no hará más que aumentar. Aunque el Barça también ha seguido de cerca al exextremo Abde Ezzalzouli como alternativa más económica, la química inmediata de Rashford con Lamine Yamal y el resto de la línea de ataque lo ha convertido en la opción preferida.