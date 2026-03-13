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Marcus Rashford envía un mensaje especial a JJ Gabriel, ahora que la joven promesa del Manchester United entrena con el primer equipo de los Red Devils con solo 15 años
La conexión con el «hermano pequeño»
La interacción tuvo lugar en Instagram después de que Gabriel publicara una foto en la que aparecía entrenando junto a las estrellas del primer equipo del United. Rashford, que se formó en la misma prestigiosa cantera, comentó: «El hermanito es una estrella», mostrando así su apoyo a la próxima generación.
El joven talento de 15 años no tardó en responder, enviando un emoji de corazón para agradecer al internacional inglés sus palabras de ánimo, un gesto que pone de relieve el fuerte vínculo que sigue existiendo dentro de la familia del United a pesar de la etapa temporal de Rashford en La Liga.
Carrick pide paciencia
El entrenador interino del United, Michael Carrick, también se pronunció sobre la evolución del joven durante su rueda de prensa del viernes. «JJ lo está haciendo muy bien. Tenemos muy buenos jugadores en la cantera e intentamos dar oportunidades a los más jóvenes siempre que podemos», afirmó. «JJ tiene un gran talento, eso es bastante obvio, y ha tenido una temporada realmente buena con el equipo sub-18. Obviamente, tenemos muy buena opinión de él, pero la paciencia es importante, así como gestionar todo lo que ello conlleva. Se trata de elegir el momento adecuado para dar el salto y el momento adecuado para dejarlos en un lugar determinado».
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El obstáculo de los requisitos de elegibilidad
A pesar de su participación en los entrenamientos del primer equipo, los aficionados tendrán que esperar para ver al joven prodigio en acción en un partido oficial, ya que Gabriel aún no cumple los requisitos para jugar con el Manchester United en la Premier League.
Las normas de la competición establecen que los jugadores incluidos en las convocatorias para los partidos no pueden pertenecer a una categoría de edad inferior a la sub-16. Este obstáculo normativo significa que, aunque Gabriel pueda perfeccionar sus habilidades frente a jugadores veteranos de talla mundial durante la semana, su debut oficial seguirá en suspenso hasta que alcance la edad mínima requerida.
¿Qué le depara el futuro al Manchester United?
En cuanto al futuro inmediato, el United buscará recuperarse y afianzar aún más su tercer puesto en la clasificación de la Premier League, mientras la lucha por la clasificación para la Liga de Campeones sigue intensificándose. Los Red Devils se enfrentan a un reto importante al prepararse para recibir al Aston Villa en Old Trafford el domingo. Se espera que el partido sea un encuentro crucial, ya que el equipo de Unai Emery se encuentra justo un puesto por detrás del United en la clasificación y está ansioso por recortar distancias en lo que promete ser una batalla de alto riesgo por los cuatro primeros puestos.
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