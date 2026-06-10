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Marcus Rashford «cumple muchos requisitos» para el Chelsea, según una leyenda del club, que ve factible su fichaje del jugador marginado en el Manchester United ante la incertidumbre de su traspaso al Barcelona
Cole defiende a Rashford
Rashford tuvo una temporada productiva en España: marcó 14 goles y dio 11 asistencias, lo que ayudó al Barcelona a ganar La Liga y la Supercopa de España, demostrando que aún puede rendir al máximo nivel tras su difícil etapa en Manchester.
En declaraciones a SunSport, Cole se refirió al posible fichaje y afirmó: «Es solo una cuestión de salario y valoración. Rashford cumple muchos requisitos, pero no quieres gastarte una fortuna en él; haría un buen trabajo en el Chelsea. Marcus tiene que seguir adelante, mantener la confianza porque se ha reconstruido en el Barcelona y aún le queda otro nivel al que aspirar. Es alguien por quien el Chelsea debería interesarse, pero todo dependerá del acuerdo».
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La salida del Barcelona abre la puerta
El Chelsea tiene una oportunidad tras la decisión del Barcelona de no ejercer la opción de compra de su cesión. El equipo de Hansi Flick fichó a Anthony Gordon, por lo que el internacional inglés busca un destino definitivo lejos del Manchester United.
Cole, consciente de las restricciones económicas del club, señala que Alonso debe actuar con inteligencia en el mercado. Añadió: «El Chelsea necesita goles en la delantera, un central con experiencia y, tal vez, un portero que motive a los que ya están. Me cuesta decir a quién fichar, porque me encantaría que fueran Kylian Mbappé, Vinícius Jr. y Antonio Rüdiger. Pero Xabi Alonso debe buscar dónde sacar partido, porque el Chelsea ya no tiene mucho dinero. Se ha gastado demasiado, así que quizá deba trabajar con lo que tiene, y los aficionados deben apoyarle y entender que este no es el Chelsea de hace diez años».
Arteta y el Arsenal están atentos
Si el Chelsea siguiera el consejo de Cole, no sería el único grande de la Premier League interesado en el delantero. El Arsenal podría lanzar pronto una oferta para reforzar el ataque de Mikel Arteta. Buscan versatilidad, y la experiencia de Rashford en la máxima categoría lo hace atractivo.
Con casi 300 partidos, 89 goles y 42 asistencias en la Premier, su llegada lo convertiría en el atacante más experimentado de los Blues, por delante incluso del capitán Reece James.
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Un verano de decisiones importantes
Mientras Rashford se centra en sus compromisos con la selección inglesa en el Mundial, su futuro en el club sigue generando especulaciones. Aunque ha disfrutado de su etapa en La Liga, la situación económica en Cataluña y los nuevos fichajes le han hecho replantearse su futuro. El director deportivo del Barcelona, Deco, elogió su profesionalidad, pero no bastó para garantizar su permanencia.
Deco declaró: «Marcus nos ha ayudado mucho porque llegó cedido; no es fácil venir cedido siendo un jugador como él, ya que es un jugador de primer nivel. Nos ayudó mucho porque tenía la responsabilidad de sustituir a Raphinha; no es fácil, pero lo hizo muy bien». A pesar de las amables palabras, su futuro parece volver a la Premier League. El Arsenal ya prepara una oferta y, si Cole consigue su objetivo, el Chelsea pronto se sumará.