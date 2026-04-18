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¿Marcus Rashford a la Juventus? El gigante de la Serie A planea fichar al delantero del Manchester United ante la inminente salida del Barcelona
El Barcelona duda sobre el fichaje definitivo
A pesar de su talento, la estancia de Rashford en Cataluña llega a su fin. Según las informaciones, es cada vez menos probable que el Barcelona ejerza la opción de compra del internacional inglés, que ha pasado la presente temporada cedido en el Camp Nou.
La directiva, presionada por sus finanzas, no quiere pagar los 30 millones que costaría ficharlo, pues su prioridad es reducir la masa salarial.
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Vuelvo a Old Trafford y se abre una nueva puerta.
Por la reticencia del Barcelona, se espera que Rashford regrese al United este verano, aunque sea brevemente. El delantero inglés ha jugado 43 partidos esta temporada, marcando 12 goles y dando 13 asistencias. Aun así, los Red Devils lo pondrían de nuevo en el mercado, lo que lo convierte en una oportunidad atractiva para los clubes de élite europeos en la próxima ventana de fichajes.
Esta incertidumbre ha abierto la puerta a la Juventus, según medios italianos. Los bianconeri no ganan la Serie A desde 2020 y viven una temporada complicada tras caer en cuartos de la Coppa Italia y en la fase de play-offs de la Liga de Campeones. Actualmente son cuartos y luchan por un puesto en la próxima Liga de Campeones, por lo que buscan fichajes de alto nivel. Rashford, con su velocidad y versatilidad, encajaría a la perfección en los planes de la “Vecchia Signora”, que quiere reconstruir su ataque.
El rompecabezas financiero de los bianconeri
El interés de la Juventus es real, pero las cifras del fichaje aún son un escollo. Para superarlo, el club valora una cesión con opción o obligación de compra. Así, el equipo italiano podría incorporar al delantero a la Serie A sin un pago inicial elevado.
La principal preocupación de la Juventus es el salario de Rashford, pero el United podría cubrir parte de los 11 millones de euros anuales para facilitar su salida.
- AFP
De la especulación a la realidad
Si el United asume parte del salario de Rashford para facilitar su venta, la idea de verle con la camiseta a rayas blancas y negras dejará de ser un rumor y se convertirá en realidad. El delantero ya ganó la Supercopa de España y está cerca de sumar La Liga con el Barcelona, que le saca nueve puntos al Madrid. Su fichaje sería una clara declaración de intenciones de la Juventus para recuperar el trono nacional y europeo.
Para Rashford sería un nuevo comienzo y su tercera liga importante en tres temporadas. Con el mercado de verano acercándose, todas las miradas estarán puestas en si el gigante de la Serie A logra negociar las complejas condiciones económicas para llevarlo al Allianz Stadium.