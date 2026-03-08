Un partido muy emocionante de la FA Cup parecía destinado a una agotadora prórroga antes de que se produjera una gran sorpresa. El Fulham sufrió una humillante derrota por 1-0 en Craven Cottage contra el Southampton, que actualmente compite en la Championship.

El dramático giro se produjo en el minuto 90. El centrocampista del Southampton Finn Azaz frenó inteligentemente su carrera ofensiva para mantenerse perfectamente en posición antes de ser derribado torpemente dentro del área por la zancadilla del defensa del Fulham Joachim Andersen. El delantero Ross Stewart se adelantó con confianza para lanzar el consiguiente penalti y superó al portero Benjamin Lecomte con un potente disparo raso, lo que desató el delirio entre los aficionados visitantes.