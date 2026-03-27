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Marcelo Bielsa explica por qué no ha vuelto al Leeds en los cuatro años transcurridos desde su emotivo despido en Elland Road
El regreso de «El Loco»
El regreso de Bielsa al Reino Unido supone la primera vez que el argentino vuelve a entrenar en el país desde febrero de 2022. Contratado por el Leeds en 2018, Bielsa puso fin al exilio de 16 años del club en la máxima categoría al ganar la Championship con 93 puntos en 2020. Su estilo de alta intensidad, el «Bielsa-ball», llevó a los Whites a un impresionante noveno puesto en su primera temporada de vuelta a la Premier League. Sin embargo, un colapso defensivo a principios de 2022 —en el que su equipo encajó 14 goles en solo tres partidos— provocó su destitución, una decisión que el veterano entrenador admite ahora que estaba totalmente justificada dada la precaria situación del club en aquel momento.
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Resistirse a la nostalgia
En declaraciones previas al partido entre Uruguay e Inglaterra, Bielsa ofreció una visión poco habitual y emotiva de sus sentimientos hacia su antiguo equipo. Explicó: «No he vuelto por nostalgia. A veces hay que resistirse a la tentación de volver, y yo quiero conservar esos sentimientos de nostalgia.
«Estar en el Leeds me dejó los recuerdos más bonitos y fue uno de los mejores regalos que me ha dado el fútbol. El verdadero poder del fútbol inglés se basa en los aficionados y en el amor incondicional de la hinchada para construir una gran liga. Esta liga inglesa no sería lo que es si no fuera por lo que sienten sus aficionados. En mi caso, estuve en el Leeds cuatro años.
«Pero en tres partidos, mi equipo encajó 14 goles y sería muy difícil sobrevivir a eso. Siempre entendí que (el despido) estaba justificado».
Añadió: «Espero que el Leeds consiga mantenerse en la categoría, porque es ahí donde debe estar. El club es una institución con recursos y futbolistas lo suficientemente buenos como para mantenerse en la categoría».
Una prueba de calidad
Bielsa considera el enfrentamiento con Inglaterra como un barómetro táctico fundamental para su selección uruguaya, y espera con entusiasmo la oportunidad de poner a prueba su filosofía frente a rivales del más alto nivel.
El veterano seleccionador explicó: «Cada partido es una oportunidad. Obviamente, soy consciente de la calidad de los equipos a los que nos enfrentamos, pero siempre prefiero que los partidos que disputamos nos exijan dar lo mejor de nosotros mismos. Y las especulaciones en torno a un partido que tuvo lugar hace cuatro meses, más allá del resultado tan difícil que tuve que aceptar... para mí, jugar contra los mejores siempre me emociona».
Además, profundizó en el desafío único que plantean los Tres Leones: «Competir contra una selección inglesa, dada la historia del fútbol inglés y el tipo de competición en la que participa el 90 % de sus jugadores, es siempre una prueba que exige lo mejor de nosotros para superarla».
- AFP
Wembley y más allá
Tras el partido amistoso del viernes en Wembley, Uruguay viajará a Turín para enfrentarse a Argelia en el Allianz Stadium el martes, en lo que supondrá su última puesta a punto antes del inicio del Mundial de 2026. El equipo de Bielsa ha quedado encuadrado en el Grupo H para la gran cita del verano, donde está previsto que inicie su andadura contra Arabia Saudí, antes de enfrentarse a Cabo Verde y, por último, a España.