Marca goles con facilidad: se acerca el bombazo del fichaje de la estrella de la DFB

Según los informes, el Arsenal será el nuevo club de Cercis. Aún no hay firma oficial ni anuncio de su salida del Hoffenheim, pero desde hace tiempo se sabe que la jugadora de 25 años busca un nuevo reto.

No obstante, no fichará por un rival doméstico. Así lo admitió el técnico del Wolfsburgo, Stephan Lerch: «No nos habría importado que se hubiera decidido por el VfL. No es ningún secreto que intenté traerla al Wolfsburgo», declaró en marzo.

Las Lobas deben reemplazar a la goleadora Lineth Beerensteyn y a Alexandra Popp, pero Cerci no entrará en ese plan. Su meta es clara: «Quiero ganar títulos. No me disgusta irme al extranjero, pero aún no lo he pensado».