Aunque la atención sigue centrada en la brillantez individual de Kane, la sinergia entre él y el resto de la plantilla es cada vez más evidente. Jugadores como Kimmich están prosperando con un referente de talla mundial al que aspirar, y la estructura táctica del equipo parece diseñada para maximizar las diversas fortalezas del delantero. El equipo de Kompany ha demostrado una resistencia que a menudo le faltaba en campañas anteriores, especialmente en los partidos fuera de casa de alto riesgo.

El camino por delante sigue siendo difícil para los futuros campeones alemanes, pero con Kane en esta forma, pocos apostarían en su contra. A medida que la temporada avanza hacia su fase más crítica, la forma física y el estado de forma de su estrella serán la principal preocupación. Por ahora, sin embargo, el vestuario del Bayern se limita a disfrutar del espectáculo. Como sugieren los comentarios de Kimmich, jugar junto a un delantero que marca dos goles casi cada vez que sale al campo es un lujo que no dan por sentado.