Marc Skinner, frustrado, reconoce que el Bayern de Múnich sorprendió al Manchester United con un cambio radical en su estilo de juego en la derrota de la Liga de Campeones femenina

A pesar del resultado negativo, Skinner admitió que él y su equipo podían sacar muchas lecciones de la derrota para recuperarse en el partido de vuelta. Dijo: «La calidad en la posesión fue realmente buena hasta el momento de la decisión final. Deberíamos haber construido el juego a partir de ahí más rápido. Deberíamos haber utilizado las bandas más rápido, ahí es donde encontrábamos nuestra fuerza. No fuimos lo suficientemente precisos en eso y seguimos centrando demasiado el juego.

«Lo que me gustó fue que rompimos las líneas, solo tenemos que ser un poco más incisivas con el pase. Les dije a las chicas en el descanso que están aquí por una razón, así que hay que asegurarse de que obtenemos nuestra recompensa en esos momentos con los remates. Sentí que podríamos haber creado más peligro de gol. Ahora sabemos a qué nos enfrentamos y afrontamos el partido de vuelta con una fantástica oportunidad de seguir adelante».