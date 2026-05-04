El City encaminaba tres puntos clave en su lucha con el Arsenal hasta que un lapsus de Guehi cambió el partido.

Jeremy Doku abrió el marcador con un remate sublime, pero Guehi cometió un error garrafal que le regaló a Thierno Barry el gol del empate en el 68, aunque el delantero de los Toffees estaba inicialmente en fuera de juego. El fallo desestabilizó a los visitantes, hasta entonces serenos con la pelota.

El error contagió a la zaga citizen y, cinco minutos después, Jake O’Brien cabeceó el 2-1 que dejó atónito a Guardiola. La ventaja visitante se esfumó en un instante y alteró la lucha por el título.



