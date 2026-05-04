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¡Marc Guehi, ¿qué haces?! Un error del defensa del Manchester City le regala al Everton el empate, tras un fuera de juego inicial de Thierno Barry, en un costoso empate
El momento de locura de Guehi da un nuevo impulso al Everton
El City encaminaba tres puntos clave en su lucha con el Arsenal hasta que un lapsus de Guehi cambió el partido.
Jeremy Doku abrió el marcador con un remate sublime, pero un error garrafal de Guehi permitió a Thierno Barry empatar en el 68, aunque el delantero local estaba inicialmente en fuera de juego. El fallo desestabilizó a los visitantes, hasta entonces serenos con el balón.
Solo cinco minutos después, Jake O’Brien cabeceó el 2-1 y dejó atónito a Pep Guardiola. La ventaja visitante se esfumó en un instante y alteró la lucha por el título.
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Barry marca dos goles mientras el City se desmorona
El drama no acabó ahí: el Everton aumentó su ventaja a 3-1 con el segundo gol de Barry. El estadio estalló de alegría, pues parecía que los Toffees acabarían con las esperanzas del City de lograr su cuarto título consecutivo.
Pese a la ventaja, el carácter implacable del City respondió. Erling Haaland, hombre de grandes ocasiones, recortó distancias con un remate raso minutos después del segundo de Barry, y devolvió la esperanza.
El tanto calló a la grada y hizo que varios espectadores que ya se marchaban volvieran a sus asientos, presintiendo un nuevo giro en el partido.
Doku salva un punto, pero su ventaja en la lucha por el título se desvanece
Con el tiempo agotándose y el título en juego, el City se volcó al ataque. La presión dio resultado en los últimos instantes: Doku dio un respiro al equipo de Guardiola con un segundo disparo espectacular por la escuadra.
El tanto solo sumó un punto, pero deja al City a cinco del Arsenal con un partido menos, margen de error casi nulo.
Aun ganando el pendiente ante el Crystal Palace y todos sus siguientes duelos, el City necesita que el Arsenal pierda al menos uno de los tres restantes (West Ham, Burnley o Crystal Palace) para conservar opciones.
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El Everton, a un paso de una plaza europea
El empate 3-3 acerca al Everton a una plaza europea, aunque frustrado por desperdiciar una ventaja de dos goles. La Premier League sigue impredecible, y el error de Guehi será tema de debate en las últimas semanas de la temporada.