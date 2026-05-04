El City encaminaba tres puntos clave en su lucha con el Arsenal hasta que un lapsus de Guehi cambió el partido.

Jeremy Doku abrió el marcador con un remate sublime, pero un error garrafal de Guehi permitió a Thierno Barry empatar en el 68, aunque el delantero local estaba inicialmente en fuera de juego. El fallo desestabilizó a los visitantes, hasta entonces serenos con el balón.

Solo cinco minutos después, Jake O’Brien cabeceó el 2-1 y dejó atónito a Pep Guardiola. La ventaja visitante se esfumó en un instante y alteró la lucha por el título.



