Nagelsmann ha confirmado que Neuer será titular el domingo ante Curazao, acabando con las especulaciones sobre la portería. El guardameta del Bayern Múnich, de 40 años, ya se ha recuperado de su lesión en la pantorrilla y recuperará su lugar bajo los palos.

En la rueda de prensa previa al partido en Houston, el seleccionador de 38 años confirmó que todos están en forma y que Manu será titular, además de anunciar a Nathaniel Brown y Jamal Musiala en el once inicial del Grupo E.