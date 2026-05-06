El capitán del Bayern, Neuer, fue claro tras la eliminación en semifinales de la Liga de Campeones: “Nos faltó sangre fría en el último tercio”. Después del 1-1 en el Allianz Arena, que clasificó al PSG con un global de 6-5, el portero atribuyó la diferencia a la eficacia.

«Hoy nos faltó instinto asesino en ataque, aunque tuvimos oportunidades para ganar», dijo Neuer aDAZN. El exinternacional alemán se mostró frustrado al ver que su equipo, pese a dominar la posesión, solo creó peligro en los últimos instantes ante el vigente campeón.



