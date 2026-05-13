Manuel Neuer alcanza un «acuerdo total» para renovar su contrato con el Bayern de Múnich, tras aceptar el portero, de 40 años, una reducción salarial

Según Sky Alemania, Neuer ha llegado a un «acuerdo total» para renovar con el Bayern hasta el 30 de junio de 2027. La directiva, que deseaba retener a su capitán, celebra la noticia.

La firma se anunciará antes del último partido en casa, este sábado contra el FC Colonia. Llegado del Schalke en 2011, Neuer ya es el mejor portero de la historia del club y ahora podrá batir más récords al final de su carrera.