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Jarrod Bowen Dani Dyer Danny Dyer 2026Getty/GOAL
Chris Burton

Traducido por

¡Manteniendo contentos a su mujer y a su suegro! ¿Por qué Jarrod Bowen siguió en el West Ham después de someter a la familia Dyer a rumores sobre un traspaso al Liverpool?

J. Bowen
West Ham
Premier League
Liverpool
Championship

Jarrod Bowen sorprendió a muchos al comprometer su futuro con el West Ham tras su descenso de la Premier League. ¿Influyó en esa decisión el deseo de mantener contentos a su mujer Dani y a su suegro Danny Dyer? El exjugador de los Hammers Ray Houghton ha respondido a esa pregunta para GOAL, mientras el internacional inglés ha evitado toda especulación sobre un traspaso.

  • El descarte para el Mundial y los vínculos con el Liverpool: el verano de 2026 de Bowen

    Cuando se confirmó el descenso al Championship, surgieron dudas en el London Stadium sobre cuánto tiempo seguiría en el club el capitán Bowen. Como futbolista contrastado de la máxima categoría e internacional con Inglaterra, se esperaba que explorara oportunidades fuera del East End.

    Sin embargo, el delantero de 29 años fue descartado por el seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, para el Mundial de 2026. Ese revés pudo haber influido en su reflexión cuando se valoraron las opciones.

    Se decía que el Liverpool llevaba tiempo siguiéndole la pista y que la salida de Mohamed Salah había dejado un enorme vacío en el costado derecho de su ataque, pero no se presentó ninguna oferta formal. También se habló de interés desde otros lugares, pero los rumores nunca llegaron a convertirse en nada más sólido.

    Bowen acabó haciendo pública su intención de seguir en el West Ham, con el objetivo de ayudar al club a regresar a la élite, y sigue vinculado por un contrato de larga duración hasta 2030. Esa estabilidad profesional habrá sido bien recibida por quienes forman parte de su círculo personal más cercano.

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  • Danny Dyer Jarrod Bowen Dani Dyer weddingGetty/Instagram

    ¿Influyó la familia Dyer en la decisión de Bowen de quedarse?

    Preguntado por si ciertos miembros de su familia aficionados del West Ham habrán influido en una gran decisión de su carrera, Houghton, canterano del West Ham, que habló con GOAL por cortesía de PlayFame Social Casino, dijo: «¡Eso tendrías que preguntárselo a Jarrod!

    »Estoy algo sorprendido porque se habló mucho de que iba a marcharse, ¿no? Hace un año o así se habló mucho de Liverpool. Si le miras, estará decepcionado por no haber ido al Mundial.

    »Parece un chico leal. Esperará poder devolver al West Ham directamente a la máxima categoría. Pero no es tan fácil, han perdido a muchos jugadores. Deberían tener lo suficiente para ser, desde luego, competitivos en la Championship.

    »Yo mismo lo he vivido cuando has descendido y eres un gran objetivo, muchísima gente quiere ganarte, y eso se vio contra el Burnley cuando iban 2-0 arriba y luego encajaron dos goles.

    »Jarrod parece un chico realmente estupendo y sabe muy bien lo que hace, sabe lo que quiere de su carrera. Estoy seguro de que, si este año no le va bien al West Ham, probablemente se marche».

  • ¿Por qué el Liverpool no hizo un movimiento por la internacional inglesa?

    Sobre los vínculos con el Liverpool, el excentrocampista de los reds Houghton añadió: «Sé que han estado buscando extremos, creo que eso ha sido evidente. Basta con mirar a los jugadores a los que están intentando poner ahí.

    «[Rio] Ngumoha ha estado bien en la derecha últimamente. Vi a [Victor] Munoz cuando jugó contra el Como en el primer partido, cuando fue en el campo de entrenamiento. Tenemos a Cody Gakpo.

    «Han perdido a unos cuantos en los últimos años: Mo Salah se fue después de la temporada pasada; antes de eso, Luis Diaz, lo que fue un golpe duro. No lo entiendo, no pretendo saber qué pasó, pero fue una mala decisión porque también hay que ver lo que ha hecho en el Bayern de Múnich. Es un jugador extraordinario.

    «Pero sí, creo que el Liverpool ha estado buscando extremos, y sigo pensando que lo está haciendo. Creo que siguen mirando a uno o dos jugadores que pueden traer para reforzar esa zona.

    «Pero en lo que respecta a Jarrod, no creo que su suegro fuera a tener mucho peso a la hora de que él tomara una decisión sobre lo que iba a hacer. Creo que es un chico leal y probablemente le dará una temporada para ver hacia dónde va el club.»

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  • Jarrod Bowen West Ham 2026-27Getty

    Partidos del West Ham 2026-27: un punto sumado en dos partidos

    Después de dejar escapar una ventaja de dos goles en su estreno en la Championship 2026-27 ante el Burnley, el West Ham vio cómo se le escapaban más puntos valiosos en su último partido al sufrir una sorprendente derrota por 1-2 en casa ante su rival capitalino Charlton.

    El martes disputará la segunda ronda de la Carabao Cup contra el Southampton, antes de visitar al Watford el sábado. Nuno Espirito Santo espera dar la bienvenida a más caras nuevas antes de que se cierre el mercado de fichajes de verano, ya que se busca más ayuda para el talismánico capitán Bowen.

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