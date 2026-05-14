El mundo del fútbol vigila Valdebebas tras el altercado entre Valverde y Tchouameni. Aunque el uruguayo es clave, las tensiones han despertado el interés de clubes que antes veían su fichaje como “imposible”. Estos equipos exploran si el clima actual ha modificado la postura de la directiva sobre un jugador antes intocable.

Pese al ruido exterior, su deseo es seguir en la capital. El centrocampista descansa en casa entre 10 y 14 días por el golpe, mientras los clubes aguardan cualquier deterioro de su relación con el club.