Getty Images Sport
Traducido por
Manchester City y París Saint-Germain siguen a Federico Valverde tras conocerse su postura sobre un posible traspaso, después del altercado con Aurélien Tchouameni
Los grandes clubes europeos siguen de cerca la situación de Valverde
El mundo del fútbol vigila Valdebebas tras el altercado entre Valverde y Tchouameni. Aunque el uruguayo es clave, las tensiones han despertado el interés de clubes que antes veían su fichaje como “imposible”. Estos equipos exploran si el clima actual ha modificado la postura de la directiva sobre un jugador antes intocable.
Pese al ruido exterior, su deseo es seguir en la capital. El centrocampista descansa en casa entre 10 y 14 días por el golpe, mientras los clubes aguardan cualquier deterioro de su relación con el club.
- Getty Images Sport
El PSG y el Manchester City preparan ofertas millonarias
El PSG sigue interesado en el jugador de 27 años y, según AS, ya ha contactado de forma informal para mostrar su interés. Cualquier acuerdo sería costoso, pues su valor rondaría entre 100 y 120 millones de euros. El campeón francés está dispuesto a actuar rápido si el Real Madrid escucha ofertas, ya que lo ve clave para renovar su mediocampo.
El City también contactó con sus representantes el pasado verano; aunque luego fichó a Tijjani Reijnders, Pep Guardiola sigue valorando su versatilidad y trabajo. Si se retira la etiqueta de «intransferible», el gigante de la Premier sería el primero en ficharlo para el Etihad.
Repercusiones internas del enfrentamiento de Valdebebas
Ante los rumores de fichajes, el Madrid se centra en la disciplina interna. El club multó con 500 000 euros a los jugadores implicados, sin imponer sanciones deportivas. El entrenador Álvaro Arbeloa mostró frustración porque la noticia se hiciera pública y lo consideró «una traición a los valores del club».
El técnico ha minimizado la gravedad del incidente, recordando que la presión genera fricciones. Arbeloa aclaró: «Quiero destacar dos cosas: me enorgullece la decisión, rapidez y transparencia del club, y que los jugadores hayan reconocido su error, expresado arrepentimiento y pedido perdón. Para mí, eso basta. No voy a quemarlos en la hoguera pública, no se lo merecen».
- Getty Images Sport
Valverde sigue comprometido con el proyecto del Madrid
Por ahora, el entorno de Valverde afirma que quiere seguir su carrera en el Bernabéu. Considera el incidente con Tchouameni un error ya resuelto con disculpas. El jugador se centra en recuperarse y volver al campo para ayudar al equipo en la recta final de la temporada, manteniendo el compromiso que le hace uno de los favoritos de la afición.