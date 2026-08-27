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Manchester City y Arsenal se enfrentan en una explosiva batalla de traspasos de 80 millones de libras por Iliman Ndiaye, del Everton
La batalla por el codiciado activo del Everton
Manchester City y Arsenal están inmersos en un importante pulso en el mercado de fichajes por Ndiaye, ya que las dos fuerzas dominantes de la Premier League buscan reforzar sus respectivas líneas de ataque, según talkSPORT. Ndiaye, que ha ascendido rápidamente hasta situarse entre los atacantes más peligrosos de la categoría, es ahora objeto de un intenso seguimiento por parte de las secretarías técnicas tanto del Etihad Stadium como del Emirates Stadium.
Sin embargo, el Everton no está por la labor de dejar marchar a su estrella por un precio bajo. Se entiende que el club ha fijado una asombrosa tasación de 80 millones de libras para la estrella senegalesa, una cifra que refleja tanto su importancia en el planteamiento táctico de David Moyes como su potencial a largo plazo. Dado que Ndiaye tiene contrato actualmente en Merseyside hasta el verano de 2029, el Everton tiene todas las de ganar en las negociaciones.
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Tensiones contractuales y movimientos frustrados
La urgencia en torno al futuro de Ndiaye ha aumentado por su reciente negativa a comprometer su futuro a largo plazo con Goodison Park. Según se entiende, el atacante rechazó una nueva oferta de contrato del Everton a principios de este verano, un movimiento que señaló su disposición a afrontar un nuevo reto en la élite del fútbol europeo. Esta postura ha puesto naturalmente en alerta a equipos como el City y el Arsenal, que siempre están al acecho de talento que busca dar el siguiente paso.
No es la primera vez que se relaciona a Ndiaye con una salida de la mitad blue de Liverpool. A principios de este verano, estuvo cerca de fichar por el Al Hilal de la Saudi Pro League en una operación que le habría llevado a seguir el camino de varias otras estrellas europeas hacia Oriente Medio. Ese movimiento finalmente no se materializó, pero el interés del gigante saudí demostró que la reputación de Ndiaye va mucho más allá de las costas inglesas.
El efecto dominó de Julián Álvarez
El interés del Arsenal por Ndiaye resulta especialmente intrigante dada su búsqueda en curso de un delantero de talla mundial para completar el rompecabezas táctico de Mikel Arteta. Aunque el gran objetivo de los Gunners sigue siendo la estrella del Atlético de Madrid Julian Alvarez, la preferencia del argentino por un traspaso al Barcelona ha complicado mucho las cosas. Se sabe que el jugador prioriza un difícil movimiento al Barcelona, lo que ha obligado al Arsenal a estudiar opciones alternativas. Ndiaye representa una solución versátil, ya que puede jugar en cualquiera de las tres posiciones del frente de ataque o como mediapunta creativo, lo que le convierte en un respaldo ideal si la persecución de Alvarez termina en decepción.
Mientras tanto, el Manchester City observa el mercado con su habitual precisión clínica. Después de seguir la evolución de Ndiaye desde que regresó a Inglaterra procedente de la Ligue 1, el equipo de captación de Enzo Maresca lo considera un jugador que encaja en el perfil de un atacante del City: técnicamente dotado, trabajador y capaz de desenvolverse en espacios reducidos.
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Una estrella emergente en el escenario mundial
Ndiaye ha sido una revelación desde que se incorporó al Everton procedente del Marsella en 2024, adaptándose rápidamente a las exigencias físicas de la Premier League. Sus estadísticas de la campaña anterior ponen de relieve su valor: marcó seis goles y dio tres asistencias en 32 apariciones ligueras con el Everton la pasada temporada. Aunque esas cifras puedan parecer modestas en comparación con las de los máximos goleadores de la liga, su contribución general al juego de construcción del Everton y su capacidad para hacer que el equipo pase de la defensa al ataque lo han convertido en una pieza indispensable para Moyes.
Más allá de su rendimiento con el club, Ndiaye también ha demostrado su valía en el escenario internacional con Senegal. El atacante también formó parte de la selección de Senegal para el Mundial, en el que marcó un gol y dio dos asistencias mientras alcanzaban los dieciseisavos de final del torneo.
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