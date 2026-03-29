Malo Gusto sale en defensa del «alto directivo» Liam Rosenior en medio de la crisis del Chelsea

Gusto declaró a ESPN: «Creo que él [Rosenior] es un entrenador de primer nivel; he visto que mucha gente lo ha criticado. Creo que, ante todo, es una gran persona, además de un gran entrenador y, como tú dices, es joven. Tiene mucho que ofrecer de cara al futuro, pero si es el entrenador del Chelsea es porque tiene el talento necesario para ello. Nosotros, como equipo, tenemos que creer en él, creer en nuestra forma de jugar, ceñirnos a nuestro plan y ver cómo va.

«Es una buena persona, es muy honesto, muy sencillo, se nota que es muy apasionado. Quiere compartir con nosotros su pasión por el fútbol y yo siento que quiero jugar para él, quiero dar lo mejor de mí cuando me saque al campo».