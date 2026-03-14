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Malas noticias por la lesión de Jurrien Timber: el defensa del Arsenal se vio obligado a abandonar el terreno de juego en los primeros compases del partido de la Premier League contra el Everton
La temprana eliminación de Timber
La lesión se produjo en un momento en el que el Everton empezaba a meterse en el partido, frustrando al equipo local con una actuación defensiva muy disciplinada. Se vio a Timber, que ha sido fundamental para la solidez defensiva del Arsenal esta temporada, con dificultades antes de que se tomara la decisión de sustituirlo. La gravedad de la lesión no quedó clara de inmediato, pero el hecho de que no pudiera aguantar hasta el descanso será motivo de gran preocupación para el cuerpo técnico de los Gunners.
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Aumenta la presión en el Emirates
Tras la sustitución forzada, el Arsenal tuvo dificultades para recuperar el ritmo fluido que había mostrado en los primeros compases del partido. Los Toffees, liderados por David Moyes, intuyeron que era el momento de aprovechar la desorganización en la zaga del Arsenal. A pesar de que los Gunners dominaban la posesión, les costaba crear ocasiones claras, mientras que el Everton se mostraba cada vez más peligroso al contraataque gracias a jugadores como Kiernan Dewsbury-Hall.
Los Gunners se llevan una victoria por 2-0 en los últimos minutos
El partido parecía abocado a terminar en empate a cero hasta los últimos compases, cuando el delantero sueco Viktor Gyokeres rompió el empate en el minuto 89. Un centro desde la derecha fue mal calculado por Everton Pickford, lo que permitió a Gyokeres recoger el balón suelto y rematar con tranquilidad a puerta vacía.
El Arsenal sentenció el partido en el tiempo de descuento, cuando el joven Max Dowman marcó en el minuto 97, aprovechando la salida de Pickford para culminar un rápido contraataque y asegurar los tres puntos para los Gunners.
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Repercusiones en la lucha por el título
Para Mikel Arteta, perder a un jugador del calibre de Timber en la recta final de la temporada es una auténtica pesadilla. Con el Manchester City pisándoles los talones en la clasificación, cualquier ausencia prolongada del holandés podría tener graves consecuencias. Los Gunners han contado con una defensa de cuatro muy consolidada durante gran parte de la temporada, y tener que incorporar a Mosquera de forma tan repentina pone a prueba la profundidad de la plantilla en un momento crucial.
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