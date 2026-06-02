Getty Images Sport
Traducido por
¿Malas noticias para Trent Alexander-Arnold? El Real Madrid quiere fichar a un lateral derecho antes del Mundial de 2026
Alexander-Arnold se enfrenta a una decepción en el Mundial
Según «Marca», el Real Madrid busca un lateral derecho tras la irregular primera temporada de Alexander-Arnold. El jugador de 27 años alternó el puesto con Dani Carvajal, pero la salida del veterano al terminar su contrato el 30 de junio deja un vacío. El inglés jugó 30 partidos, dio cinco asistencias en 1.794 minutos, pero sufrió varias lesiones musculares. Además, el seleccionador inglés, Thomas Tuchel, lo excluyó de la lista final para el Mundial y convocó a Tino Livramento. Por ello, el club busca fichar un lateral derecho fiable.
- Getty Images Sport
Dumfries se perfila como el rival ideal
Para cubrir la baja de Carvajal, el Real Madrid sigue a Dumfries. El lateral neerlandés, que jugará el Mundial, es una opción atractiva. Aunque su contrato con el Inter vence en 2028, el club italiano podría dejarlo marchar a bajo coste. A sus 30 años, ha marcado cinco goles y dado dos asistencias en 28 partidos esta temporada. En total, suma 207 partidos con el campeón de la Serie A, con 27 goles y 28 asistencias. Su imponente físico y experiencia le convierten, a ojos de la directiva madridista, en el antídoto ideal para la actual fragilidad defensiva y en un rival inmediato para Alexander-Arnold.
Mbappé quiere el regreso de Konaté
El Real Madrid busca reforzar su defensa y tiene como prioridad a Ibrahima Konaté, quien no renovará con el Liverpool. Las negociaciones, iniciadas en febrero, se han acelerado. Kylian Mbappé, compañero suyo en la selección francesa, intenta convencerlo para que fiche. Ambos están concentrados con Francia para el Mundial, y el delantero no para de insistir para que se una a él en España. Ante tanta insistencia, Konaté bromeó: «Mbappé me llama cada dos horas...». El fichaje cuenta con el visto bueno de José Mourinho, quien podría ser el próximo entrenador tras las elecciones presidenciales.
- Getty Images Sport
¿Y ahora qué pasa?
El Real Madrid quiere cerrar los fichajes de Dumfries y Konaté antes del Mundial en Estados Unidos, México y Canadá. Anticipar estos dos refuerzos defensivos le permitiría al club español evitar complicaciones de mercado y entregar al nuevo entrenador una plantilla completa y lista para dominar la próxima temporada.