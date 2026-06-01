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¡Malas noticias para las Lionesses! La capitana inglesa Leah Williamson es una de las dos jugadoras descartadas para el clave partido de clasificación mundialista contra España, mientras el equipo de Sarina Wiegman aguarda con inquietud el parte médico de Lauren James
Otro revés por lesión en una temporada complicada para Williamson
Williamson ha sufrido varios problemas físicos esta temporada. Comenzó la campaña con una lesión de rodilla, sufrida durante la Eurocopa del verano pasado, que la mantuvo inactiva hasta diciembre. Unas semanas después de su regreso, una lesión en la pantorrilla la apartó un mes y, más tarde, una rotura en el tendón de la corva la dejó de baja cinco semanas.
Se recuperó a tiempo para la semifinal de la Liga de Campeones contra el Lyon, pero solo ha jugado un minuto desde la derrota del 2 de mayo y terminó la Superliga Femenina en el banquillo contra el Liverpool el 16 de mayo.
Pese a todo, la capitana inglesa seguía en la convocatoria de Wiegman para los clasificatorios mundialistas contra España y Ucrania, pero el lunes se anunció su baja: «Ha seguido un programa de rehabilitación, pero queda descartada por una lesión en el isquiotibial».
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Un revés para Inglaterra, pero la victoria en Wembley les da confianza
Es un golpe duro para las Lionesses, líderes del grupo con el pase directo a la vista, que necesitan un buen resultado en España el viernes para mantener la ventaja. La baja de Williamson es un revés, por lo que la defensa del West Ham Grace Fisk la reemplazará.
Sin embargo, Inglaterra ya venció a La Roja en marzo sin Williamson, con una pareja de centrales formada por Lotte Wubben-Moy y Esme Morgan que brilló en la victoria 1-0 en Wembley. Ese precedente dará confianza al equipo de cara al partido del viernes, pues ya superó a un rival de tanta calidad sin su capitana.
Keating se une a Williamson en su decisión de no viajar a España
Williamson no es la única baja. Cuando parecía lista para debutar en Wembley, la joven de 21 años sufrió una conmoción cerebral en un entrenamiento con el Manchester City la semana pasada y se quedó fuera de la convocatoria para España. La portera de 21 años iba a debutar en Wembley el domingo, después de ser titular en toda la FA Cup con las Cityzens y ayudar al equipo a llegar a la final. Su ausencia fue una sorpresa, y la japonesa Ayaka Yamashita, que la reemplazó, mantuvo la portería a cero en la victoria 4-0 ante el Brighton que selló el doblete.
En un principio no se conocía la gravedad, pero ahora se confirma que Keating sigue el protocolo de regreso tras conmoción y podría estar lista para el partido contra Ucrania la próxima semana. En su lugar ha sido convocada la portera del Brighton, Sophie Baggaley.
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¿Habrá más bajas? Inglaterra, preocupada por el estado físico de James
Los aficionados ingleses esperan que no haya más contratiempos, pues preocupa el estado físico de Lauren James. La estrella del Chelsea jugó en el torneo World Sevens de Londres la semana pasada, pero se perdió la final que su equipo ganó.
La entrenadora del Chelsea, Sonia Bompastor, confirmó que James sufrió «una pequeña lesión» y dijo: «Aún debemos evaluarla para ver si se une a la concentración de Inglaterra». Su ausencia sería un golpe duro para las Lionesses, pues su capacidad para cambiar partidos es única en la plantilla.
Las Lionesses, líderes de su grupo, se concentraron el lunes y el viernes visitan a España en el Estadi Mallorca Son Moix. Luego recibirán a Ucrania el martes 9 de junio en el Hill Dickinson Stadium del Everton, en el último partido de la fase de clasificación para el Mundial. Si ganan el grupo, irán directas al torneo; de lo contrario, deberán pasar por la repesca.