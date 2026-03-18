Malas noticias para el FC Bayern de Múnich: el fichaje de invierno estará de baja varias semanas

El centrocampista senegalés está considerado un talento prometedor; el verano pasado ya tuvo la oportunidad de entrenar a prueba con los equipos profesionales del Grasshoppers y del FC Bayern. En agosto disputó un partido amistoso con el equipo de Zúrich, donde impresionó a Kompany.

Sin embargo, debido al reglamento de la FIFA, Sapoko Ndiaye no puede jugar con el equipo filial en la Regionalliga. Este prohíbe, con pocas excepciones, la participación de ciudadanos no comunitarios en las categorías inferiores, entre las que se incluye la cuarta división alemana.

En una rueda de prensa a mediados de febrero, el propio Kompany se pronunció sobre Sapoko Ndiaye. «Estamos encantados con su personalidad. Ha demostrado que es uno de los talentos que queremos tener en la cantera del Bayern. Le va bien», dijo el entrenador del Bayern, y además destacó su velocidad.