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«Magia negra y otras tonterías»: Igor Tudor exige al Tottenham que deje de comportarse como «víctimas» en la lucha por evitar el descenso
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Un Tottenham desastroso en la lucha por evitar el descenso
El Tottenham afronta la jornada de la Premier League de este fin de semana con solo un punto de ventaja sobre la zona de descenso, y podría comenzar el partido del domingo a domicilio contra el Liverpool entre los tres últimos si el Nottingham Forest y el West Ham United logran la victoria.
Por tercera temporada consecutiva, los Spurs se han visto mermados por un número considerable de lesiones de jugadores clave y, aunque Tudor ha subrayado en repetidas ocasiones que nunca había vivido una crisis como la que ha heredado en el norte de Londres, ha pedido a su plantilla que «cambie algo» en su lucha por evitar el descenso.
Tudor pretende salvar al Tottenham con un enfoque psicológico
Cuando se le preguntó en una rueda de prensa lo «dura» que había sido esta semana tras la derrota por 5-2 del Tottenham ante el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones el martes, Tudor respondió: «Dura, sin duda. No solo por el último partido, sino por el periodo que estamos atravesando y por lo que ha pasado. No es una situación fácil, no es un momento fácil y, por otro lado, supone un gran reto cambiar las cosas. Como todo en la vida, puedes elegir cómo ver la situación. Así que puedes quedarte y llorar o puedes luchar. Puedes ser la víctima o puedes decir: «Puedo cambiar algo». Este es el mensaje con el que quiero empezar y lo que les he dicho a los jugadores.
«Todo el mundo habla, todo el mundo tiene opiniones y la vida siempre es como tú la ves. El vaso siempre está medio vacío o medio lleno. Aquí no hay nada lleno, hay muchas cosas vacías, pero los momentos difíciles no duran para siempre. Pasará y creo que los jugadores que se tomen esto como un reto, como una oportunidad, se levantarán con el valor de cambiar las cosas; tras este periodo se convertirán en mejores personas y mejores jugadores.
«Así que, en los momentos difíciles, siempre se trata de eso, siempre se trata de nosotros. En el último periodo, se ha hablado mucho de lo que es el club, de los problemas, de que nadie puede hacer nada, y eso es como victimismo, como si fuéramos víctimas. Esta mañana les he dicho a los jugadores todo lo contrario. Somos el equipo y somos el cuerpo técnico. Todo depende de nosotros. Todas esas tonterías, todas las demás cosas son tonterías, y perdón por usar esta palabra, pero depende de nosotros».
A Tudor le preguntaron si este enfoque estaba funcionando, a lo que respondió: «Ya sabes, hago este trabajo todos los días. Trabajo psicológico. También es importante dar ánimos a los compañeros. Algunos de ellos no pueden con la situación, eso es seguro. Llega un momento en el que puedes ayudarles. Mi objetivo es ver si puedo ayudar a que de 20 jugadores, 18 o 15 estén a la altura. No sé cuántos. A veces no puedes hacer nada, pero la mayoría de las veces puedes lograr incluso pequeños cambios. Una pequeña ayuda, ya sabes, puedes hacerlo, pero también es lo que siempre me gusta decirles a los jugadores: no seáis víctimas. No penséis que no tiene que ver conmigo. Sabes que eso puede ser el problema más que todas esas cosas sobre el Tottenham y el club, ya sabes, como la magia en el club, como la mala magia negra y esas otras tonterías, ya sabes. Así que esto es lo que quiero transmitir con mi mensaje».
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Romero, Palhinha y Bissouma se suman a la lista de lesionados
Tudor también confirmó que los Spurs no podrán contar con Cristian Romero y João Palhinha para el desplazamiento del domingo a Anfield. Ambos fueron sustituidos en los últimos segundos de la derrota del martes ante el Atlético tras un choque de cabezas y están siendo sometidos a seguimiento según los protocolos de conmoción cerebral. También reveló que Yves Bissouma es baja y que Conor Gallagher ha caído enfermo en los últimos días.
«Ellos [Romero y Palhinha] están fuera. Micky [van de Ven] también está fuera [por sanción], Bissouma está fuera por problemas musculares. Conor tiene algo de fiebre, pero probablemente estará disponible. Así que, de nuevo, tenemos muchos problemas para confeccionar el once inicial. Así es como funciona este club. Esto pasa todo el tiempo. Empezamos a construir algo y entonces pasa algo, o una tarjeta roja, o el último partido, o tres o cuatro lesiones», continuó Tudor.
«Es muy raro que esto ocurra en mi carrera. Nunca me he encontrado con estas situaciones. Cada partido, faltan dos jugadores. El siguiente partido, una tarjeta roja. Es muy raro, muy inusual, pero tenemos que aceptarlo. E intentar cambiar lo que se pueda cambiar. En estas cosas no se puede hacer nada».
El Tottenham busca romper la maldición de Anfield
El Tottenham no ha ganado como visitante en Anfield desde mayo de 2011, cuando Rafael van der Vaart y Luka Modric marcaron en la victoria por 2-0 del equipo de Harry Redknapp. Se rumorea de forma sensacionalista que Redknapp podría volver al Tottenham, y el propio técnico, de 79 años, ha admitido que estaría dispuesto a volver a los banquillos a pesar de que no ha ejercido como entrenador profesional desde 2017.
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