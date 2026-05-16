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«¡Madre mía!»: la estrella de la selección estadounidense Brandon Vázquez explica qué se siente al enfrentarse a Lionel Messi y al Inter de Miami, y cómo sus sueños de jugar a la «FIFA» en la consola se hacen realidad
La experiencia extracorporal
Brandon Vázquez dejó de ser espectador en los cuartos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF 2024. Jugando con el Monterrey, el ahora delantero del Austin FC se plantó a 30 metros de una dupla que antes veía solo en pantalla.
Le dijo a ESPN: «Antes del partido pensaba: “Mierda, voy a jugar contra ellos”. En el campo, cada vez que veía a Messi con el balón o haciendo un pase a [Luis] Suárez, me decía: “Joder, estoy jugando contra estos tipos”. Fue casi una experiencia extracorporal. Crecí jugando con ellos en FIFA, viéndolos celebrar goles, y de repente ahí estaba: Suárez en un uno contra uno con mi portero y yo a 30 metros”.
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Provocando al mejor de todos los tiempos
Para jóvenes como Obed Vargas, fichado por el Atlético de Madrid este año, la experiencia fue muy personal. Nacido en Anchorage, Alaska, admira a Sergio Busquets. En la Leagues Cup 2025, con los Seattle Sounders ante el Miami, el joven centrocampista discutió con sus ídolos.
Tras una brillante actuación que dio la ventaja a Seattle, Vargas se enfrentó a Messi y sus compañeros. En lugar de echarse atrás o enfadarse, Vargas se rió. «Si hubiera sido otro, quizá me habría dejado llevar, pero como era Messi, me reí y pensé: “Tú eres Messi, el mejor de la historia, ¿te frustras por mi culpa?”».
«Me hizo gracia, sinceramente. Intenté no dejarme llevar, pero nunca pensé en pelearme con él».
La presión y el «Jersey-gate»
La presencia de los campeones del mundo genera una presión especial, sobre todo para jugadores argentinos como Pedro de la Vega. El delantero de los Sounders admitió que enfrentarse a Messi y Rodrigo De Paul le supuso una «presión adicional» debido al prestigio que tienen en su país.
Sin embargo, no todos logran equilibrar competición y admiración. Algunos jugadores de la MLS han sido criticados por “bajar el listón”, como Teenage Hadebe, quien intercambió camisetas con Messi tras la goleada 4-0 que su equipo, el FC Cincinnati, sufrió en las semifinales de la Conferencia Este 2025. Maxi Moralez, del NYCFC, admitió haber acordado el cambio con una semana de antelación y luego protagonizó una polémica viral por una lectura de labios con Messi durante los playoffs de 2025.
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La lección definitiva
Ya sea intercambiando camisetas o lanzándose insultos, las jóvenes estrellas de la MLS coinciden: enfrentar a los veteranos del Inter Miami es una prueba de fuego para su competitividad. Para Vázquez y Vargas, los «sueños de la FIFA» fueron la máxima motivación para demostrar que podían compartir campo con los mejores de la historia. Como dijo Vázquez, pasar de celebrar un gol a intentar evitarlo convierte a un «don nadie» en un verdadero competidor.