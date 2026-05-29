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¡Madonna estrena la nueva camiseta del Chelsea! La icónica cantante baila con una camiseta inédita de los Blues en un vídeo con Gymskin, semanas después de que el golfista Justin Rose la luciera en el PGA Tour
La equipación filtrada del Chelsea vuelve a ser protagonista
Madonna ha “confirmado” la nueva camiseta local del Chelsea al lucirla, aún sin presentar, en un vídeo con el creador de contenido británico Gymskin. Un vídeo las muestra bailando sobre un escritorio en la casa de la cantante en Londres, y los fans se fijaron enseguida en la camiseta azul de Nike. Esta aparición ha avivado las especulaciones sobre la equipación local del Chelsea para la temporada 2026-27, idéntica a la que lució el golfista Justin Rose a principios de este mes.
Rose avivó los rumores en Internet
Rose, seguidor del Chelsea, llegó al Campeonato de la PGA en Aronimink con una camiseta que podría ser la nueva equipación local del club. En su primera ronda, frente a Scottie Scheffler y Matt Fitzpatrick, el número 7 del mundo respondió a la atención en redes con emojis de camiseta y ojos.
Madonna no se ha pronunciado, pero su presencia atrajo la atención de aficionados al fútbol y al pop.
El Chelsea parece dispuesto a renovar su plantilla de cara a la próxima temporada
La filtración de la nueva camiseta del Chelsea supone un cambio notable respecto a las últimas equipaciones locales. El diseño incluye un cuello tradicional y ribetes amarillos, y el escudo del club aparece sin el borde circular que lo ha caracterizado desde 2005. Las dos versiones que lucieron Madonna y Rose tampoco llevaban el logotipo del patrocinador en la parte delantera. Este diseño limpio coincide con filtraciones anteriores sobre la próxima equipación. La equipación pertenece al acuerdo de 15 años que Nike firmó con el Chelsea en 2016 por 900 millones de libras. Aunque ya se ha visto en público, el club aún no la ha presentado oficialmente.
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El lanzamiento oficial será pronto.
Se espera que el Chelsea presente oficialmente la nueva equipación local en las próximas semanas, mientras sigue creciendo la expectación en torno a su diseño. La participación de figuras de renombre mundial como Madonna y Rose ya ha dado a la equipación una gran visibilidad antes de su lanzamiento oficial.