¡Madonna estrena la nueva camiseta del Chelsea! La icónica cantante baila con una camiseta inédita de los Blues en un vídeo con Gymskin, semanas después de que el golfista Justin Rose la luciera en el PGA Tour

Rose, seguidor del Chelsea, llegó al Campeonato de la PGA en Aronimink con una camiseta que podría ser la nueva equipación local del club. En su primera ronda, frente a Scottie Scheffler y Matt Fitzpatrick, el número 7 del mundo respondió a la atención en redes con emojis de camiseta y ojos.

Madonna no se ha pronunciado, pero su presencia atrajo la atención de aficionados al fútbol y al pop.







