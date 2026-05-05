Lukaku ha regresado al centro de entrenamiento del Nápoles en Castel Volturno por primera vez en más de un mes. Su ausencia sin permiso durante el parón internacional había enfadado al club y puesto en duda su futuro en el equipo.

Aunque había estado brevemente en la ciudad, no se puso en contacto con el cuerpo técnico ni con sus compañeros, lo que generó dudas sobre su compromiso. Su regreso al campo de entrenamiento el martes sugiere un deshielo de las tensiones y una posible vuelta al once inicial, cuando la temporada entra en su recta final.