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Luka Modric da pistas sobre su futuro en el AC Milan mientras el maestro de 40 años aspira a conquistar más títulos
El futuro del AC Milan
El contrato de Modric en San Siro vence este verano, aunque puede prorrogarlo un año. Desde que llegó gratis en 2025 tras dejar el Real Madrid, su futuro genera rumores. Llegó al Milan gratis en 2025 tras dejar el Real Madrid y sigue en plena forma. A su edad, otros ya pensarían en retirarse, pero él aún valora renovar o cambiar de aires.
Al ser consultado por Sportmediaset sobre sus planes para la próxima temporada, se mantuvo profesional pero mostró su afecto por el club: «Estoy muy feliz en Milán. Ahora lo importante es el partido contra el Cagliari y clasificar a la Liga de Campeones. Lo demás se verá más adelante. Tengo una buena relación con el club, la directiva y el entrenador».
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El objetivo de conquistar un título en San Siro
A pesar de su legendaria carrera —con cuatro Ligas, seis Champions y muchos otros títulos—, Modric no quiere solo jugar sus últimos años. Se fue a Italia para seguir ampliando su palmarés y ha expresado su deseo de ganar un título importante con el Milan antes de irse.
«Cuando elegí el Milan, fue para ayudar e intentar ganar. Este año no ha sido así, pero está claro que me gustaría ganar un título con el Milan. Ahora mismo solo pienso en el partido del domingo», añadió. También habló con entusiasmo de su vida en Italia, describiendo Milán como una «ciudad espectacular» y elogiando el estilo de vida y la gastronomía locales.
Vuelve con mascarilla ante el Cagliari
Modric está listo para volver a jugar con el AC Milan este fin de semana tras una breve baja por fractura de pómulo. El veterano centrocampista fue operado y usará un casco protector en sus próximos partidos.
Al hablar de su estado físico y del nuevo casco, Modric dijo: «Me siento bien y estoy mejorando físicamente. He vuelto a entrenar con el equipo y ya me estoy acostumbrando a la máscara. Estoy listo para volver. Tengo muchas ganas de jugar. Es duro estar fuera y no poder ayudar a tus compañeros, como contra el Génova. Allegri decidirá, pero estoy disponible».
Pese a las comparaciones con un superhéroe por su máscara, se mostró humilde: «No, me siento normal. La uso por recomendación médica, ¡no soy un superhéroe!».
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El secreto de la longevidad a los 40 años
A sus 40 años, Modric sigue en forma: esta temporada ha jugado 36 partidos, con dos goles y tres asistencias. Tras su regreso, algunos lo comparan con un superhéroe, pero el exganador del Balón de Oro atribuye su éxito a la disciplina.
Sobre su longevidad, concluye: «Hay muchos factores, como dormir y entrenar bien, pero lo más importante es mi pasión y amor por el fútbol».