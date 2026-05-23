Luka Modric da pistas sobre su futuro en el AC Milan mientras el maestro de 40 años aspira a conquistar más títulos

El contrato de Modric en San Siro vence este verano, aunque puede prorrogarlo un año. Desde que llegó gratis en 2025 tras dejar el Real Madrid, su futuro genera rumores. Llegó al Milan gratis en 2025 tras dejar el Real Madrid y sigue en plena forma. A su edad, otros ya pensarían en retirarse, pero él aún valora renovar o cambiar de aires.

Al ser consultado por Sportmediaset sobre sus planes para la próxima temporada, se mantuvo profesional pero mostró su afecto por el club: «Estoy muy feliz en Milán. Ahora lo importante es el partido contra el Cagliari y clasificar a la Liga de Campeones. Lo demás se verá más adelante. Tengo una buena relación con el club, la directiva y el entrenador».