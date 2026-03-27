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Luis Enrique rechazará la oferta del Manchester United para sustituir a Michael Carrick, ya que el entrenador del PSG está a punto de firmar un nuevo contrato en Francia
La carrera por el puesto de entrenador
La búsqueda del United de un sucesor definitivo para el puesto de entrenador se ha topado con un gran obstáculo, ya que Enrique se dispone a comprometer su futuro con el PSG. Según el diario «The i», el exentrenador del Barcelona era el principal objetivo de los responsables del United, Omar Berrada y Jason Wilcox, pero ahora se prevé que el técnico de 55 años prolongue su estancia en París más allá de 2027. Esta situación sigue la tónica habitual del United de quedarse sin sus objetivos de primer nivel, ya que Thomas Tuchel y Carlo Ancelotti también parecen estar fuera de su alcance. En consecuencia, el copropietario Ineos se inclina cada vez más por recompensar a Carrick con un contrato indefinido, siempre y cuando consiga la clasificación para la Liga de Campeones para los Red Devils.
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Estabilidad frente a especulación
Aunque el interés del United por Enrique es real, fuentes de París apuntan a que el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, ha desempeñado un papel fundamental a la hora de ganarse la lealtad del español, en su intento por dejar un legado duradero en el Parque de los Príncipes. La reciente incorporación del joven prodigio español Dro Fernández se considera un «aliciente» para demostrar el compromiso del club con el proyecto de Enrique y garantizar que este permanezca al mando en un futuro próximo. Aunque el exentrenador del Barcelona alberga la ambición de entrenar algún día en la Premier League, al parecer considera que tiene tiempo de sobra para cumplir esas aspiraciones mientras continúa su labor en Francia.
El dilema de Carrick
El cambio de enfoque hacia Carrick supone un cambio significativo en la estrategia del departamento deportivo dirigido por Ineos. Aunque en un principio se consideró una medida temporal, Carrick se ha ganado el reconocimiento de la directiva, lo que le garantiza una oportunidad más prolongada para llevar a cabo cambios duraderos, siempre y cuando sigan los resultados positivos. El club ha insistido oficialmente en que aún no se ha establecido ningún contacto formal con candidatos externos, por temor a que tales movimientos puedan causar «perturbaciones indebidas» durante un periodo en el que el equipo está rindiendo bien. La decisión de Enrique de permanecer en el PSG le permite continuar su búsqueda del título de la Liga de Campeones con una plantilla que refleja cada vez más su visión.
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Un final de temporada con mucho en juego
Lo que queda de temporada supone una prueba de fuego para Carrick, ya que es probable que tenga que terminar entre los cuatro primeros para asegurarse el puesto de forma definitiva en Old Trafford. Los Red Devils solo han perdido uno y han ganado siete de los diez partidos que han disputado desde que él tomó las riendas.
Mientras tanto, el esperado anuncio del PSG sobre la renovación del contrato de Enrique dejará al español fuera del mercado de verano, lo que reducirá las opciones de élite del United en caso de que no consiga sus objetivos.