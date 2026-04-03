Luis Enrique «bloquea» Netflix mientras estalla el caos en torno al documental del PSG por las preocupaciones sobre Lucas Chevalier e Illya Zabarnyi

La tensión en el Parque de los Príncipes pone de manifiesto un conflicto cada vez mayor entre el deseo del entrenador de contar con un entorno de entrenamiento a puerta cerrada y las obligaciones a largo plazo del club con sus socios mediáticos internacionales. Mientras que el cuerpo técnico se mantiene firme en su oposición al formato de «cámara oculta», la directiva del club sostiene que alcanzar determinados hitos haría que la retransmisión de imágenes entre bastidores fuera una necesidad absoluta. En última instancia, se espera que la conquista de una segunda corona europea consecutiva desencadene un escenario en el que el estreno de un documental excepcional se convierta en algo obligatorio e inevitable, ya sea en Netflix o en cualquier otra plataforma.