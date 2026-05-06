Tres semanas antes, en el 2-2 ante el Unión de Berlín, Díaz mantuvo en juego un pase largo con una entrada deslizante, se levantó y marcó de disparo potente desde un ángulo cerrado. Kompany ya estaba acostumbrado a lo inesperado del colombiano.

«Lucho tiene una creatividad caótica», comentó el gigante belga. «Siempre hace algo en medio del caos.

Como defensa, siempre me ha resultado incómodo jugar contra este tipo de jugadores porque nunca sabes si tienes el balón bajo control o si lo tiene él. Mantuvo la cabeza alta mientras estaba en el suelo y dio un gran pase. Hizo exactamente la misma jugada ayer en el entrenamiento. Es simplemente una cualidad suya».

Esa capacidad de crear algo de la nada es una de las razones por las que un jugador que Liverpool pensaba vender el verano pasado es ahora candidato legítimo al Balón de Oro.