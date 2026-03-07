Lucy Bronze, «impresionada» por el último hito de Inglaterra, ya que la estrella de las Lionesses da prioridad a ganar trofeos antes que a batir el récord de Jill Scott

La jugadora de 34 años fue la más destacada en el City Ground, marcando un gran gol de cabeza y estrellando otro en el poste antes de dar la asistencia a Georgia Stanway para que duplicara la ventaja.

Tras debutar con la selección en 2013, Bronze superó a su íntima amiga Karen Carney en su 145.ª internacionalidad. Ahora solo la superan Fara Williams y Jill Scott en los libros de historia, una hazaña que le parecía casi imposible cuando comenzó su andadura con la camiseta blanca. A pesar de los elogios individuales que se acumulan, la estrella del Chelsea se apresuró a señalar que su longevidad se debe al deseo de alcanzar el éxito del equipo y no a la búsqueda de los récords de quienes la precedieron.

Reflexionando sobre este logro, Bronze admitió que nunca esperó alcanzar tales cotas. Tras el partido, declaró: «Nunca hubiera imaginado llegar siquiera a las 100 internacionalidades. Y mucho menos superar a alguien como Karen Carney, que para mí era una leyenda, alguien a quien admiré desde pequeña y uno de mis modelos a seguir. Y estar por detrás de Jill y Farah, mis antiguas compañeras de equipo y personas a las que he admirado a lo largo de mi carrera. El simple hecho de estar cerca de ellas es alucinante para mí».