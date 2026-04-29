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Luca, hijo de Zinedine Zidane, sufrió una fractura de mandíbula que pone en duda su participación en el Mundial con Argelia
Tragedia en un partido de Segunda División
El portero de 27 años tuvo que dejar el campo tras chocar con el delantero del Almería, Thalys, lo que le causó una conmoción cerebral. Pero los exámenes médicos posteriores mostraron un panorama peor para el exjugador del Real Madrid, justo cuando se preparaba para el verano más importante de su carrera.
El Granada confirmó la gravedad en un comunicado: «Las pruebas médicas han revelado una fractura en la mandíbula y el mentón». Se espera que esté de baja el resto de la temporada, lo que pone en riesgo sus aspiraciones internacionales.
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Los sueños del Mundial en peligro
El momento no podría ser peor para Zidane, recién consolidado como figura clave de los Fennecs. Argelia debutará el 16 de junio contra la campeona Argentina en Kansas City, así que el portero lucha contra el reloj para demostrar su estado físico.
Tras cambiar oficialmente su nacionalidad de Francia a Argelia el año pasado, el marsellés había anunciado: «Daré todo por el país de mis abuelos». Ahora, su presencia en el torneo depende de la rapidez de su recuperación y de una inminente decisión sobre una posible intervención quirúrgica.
Se avecina una operación para la estrella del Granada
El Granada y Zidane valoran los siguientes pasos, pues una operación podría alargar su baja y le excluiría de los partidos de verano. El club añadió: «Tras consultar con el equipo médico, el jugador decidirá en las próximas horas el tratamiento de su lesión».
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Petkovic tiene un dilema con la portería
El seleccionador de Argelia, Vladimir Petkovic, vigila la recuperación de Zidane, quien fue titular en cuatro de los cinco partidos de la última Copa Africana de Naciones y jugó los 90 minutos en el empate sin goles contra Uruguay.
Si no se recupera a tiempo para viajar a Norteamérica, Petkovic deberá buscar otro guardameta con experiencia. Para Zidane, quien ha desarrollado gran parte de su carrera en la segunda división española, perderse el Mundial sería un golpe duro tras haber salido de la sombra de su famoso padre.