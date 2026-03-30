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Louis Saha insta al Manchester United a fichar a la «apasionante» estrella del Tottenham para dar un «salto cualitativo»
Reconstrucción para la élite
Tras un verano transformador en el que se invirtieron casi 200 millones de libras en fichajes como Benjamin Sesko y Bryan Mbeumo, el United se ha consolidado como uno de los aspirantes a la Liga de Campeones bajo la dirección de Carrick. Sin embargo, la inminente marcha de Casemiro ha dejado un vacío importante en el centro del campo, lo que ha dado lugar a rumores sobre varios talentos destacados de la Premier League, como Adam Wharton, Elliot Anderson y Carlos Baleba. Saha, que disfrutó de una etapa repleta de títulos en Old Trafford, insiste en que, aunque la plantilla actual tiene potencial, un defensa de 43 millones de libras procedente del norte de Londres es el fichaje de alto nivel que se necesita para cerrar la brecha con los mejores.
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La necesidad de dominar
Saha cree que la actual plantilla del United carece del perfil físico específico necesario para competir al más alto nivel en el fútbol europeo. Aunque las incorporaciones del club han sido acertadas últimamente, el exdelantero insiste en que sustituir a Casemiro, que se marcha, por un jugador más atlético es la tarea más urgente a la que se enfrenta el equipo de fichajes este verano.
En declaraciones a Ozoon, Saha afirmó: «El centro del campo es una prioridad para el Manchester United en el mercado de fichajes, especialmente si no retenemos a Casemiro, pero aún así necesitamos más capacidad atlética en el centro del campo.
«Necesitamos a alguien que dé la sensación de que va a ser dominante, prácticamente en todo el campo; necesitamos un estilo similar al de Declan Rice, un perfil que pueda aportar mucho y que también domine físicamente.
«También me gustaría ver a un nuevo delantero en el club; Benjamin Sesko es un jugador de primer nivel con un gran potencial, pero necesitamos otro tipo de delantero. Esas son las dos posiciones en las que me centraría.
«Tenemos jugadores en las zonas de ataque y en las bandas; en defensa tenemos muchas opciones, pero Micky van de Ven sería un fichaje emocionante si estuviera disponible; es el tipo de jugador que puede ayudar al United a dar un salto de calidad».
Un viejo enemigo
El interés por Van de Ven surge en un momento en que el Tottenham se enfrenta a la cruda realidad de la lucha por el descenso, ya que actualmente se encuentra a solo un punto de la zona de descenso. Podría decirse que el holandés ha sido el jugador más regular de los Spurs desde su llegada procedente del Wolfsburgo, y su historial frente al United es especialmente destacable. Se ha enfrentado a los Red Devils en seis ocasiones en todas las competiciones, con una sola derrota. Los aficionados del United recordarán vívidamente su contribución durante la temporada 2024-25, cuando realizó una impresionante jugada individual desde su mitad del campo para asistir a Brennan Johnson en el primer gol de la victoria por 3-0 en Old Trafford, una demostración de velocidad y potencia que encaja a la perfección con el perfil que busca Saha.
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Definición de «rodaje»
El equipo de Carrick volverá a la acción el 13 de abril contra su rival, el Leeds United, con el objetivo de consolidar su tercera posición y asegurarse los beneficios económicos que conlleva la clasificación para la Liga de Campeones. Este estatus de élite europeo será vital si quieren convencer a Van de Ven para que deje el Tottenham, sobre todo teniendo en cuenta que al defensa aún le quedan tres años de contrato. Mientras los Red Devils buscan terminar la temporada con fuerza, los Spurs se enfrentan a una desesperada recta final de siete partidos para evitar el descenso, un factor que podría reducir significativamente el precio de venta de sus activos más preciados. Es probable que el equipo de fichajes del United esté observando de cerca mientras se prepara para un mercado de verano en el que deberá abordar la era post-Casemiro.