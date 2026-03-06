El director John Gough dirigió el viernes una ceremonia privada para presentar las obras, a la que asistieron el entrenador del primer equipo, Rob Edwards, y varios antiguos compañeros de equipo. Reflexionando sobre la importancia del proyecto, Gough dijo: «Este es un homenaje para todos los miembros del club y, lo que es más importante, incluye a nuestros aficionados, que se sintieron muy afectados por el fallecimiento de Diogo, con todos sus tributos incluidos. Jody ha hecho un trabajo fantástico para plasmar muy bien la esencia de Diogo».

Gough continuó haciendo hincapié en la naturaleza colectiva del proceso de duelo en Molineux, y añadió: «La oportunidad de reunir a todo el mundo, a todos los departamentos, para recordar a uno de nuestros jugadores más destacados y la contribución que hizo a este club de fútbol, fue un momento muy bonito». En el evento, jugadores del primer equipo como José Sá y Matt Doherty rindieron homenaje a un jugador que sigue profundamente arraigado en la historia del club.