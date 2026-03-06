Getty Images Sport
Los Wolves revelan homenajes especiales a Diogo Jota antes del partido de la FA Cup contra el Liverpool
La obra maestra de Craddock: los homenajes florales inmortalizan al icono del club
El club encargó al exdefensa de los Wolves y consumado artista Jody Craddock la creación de dos pinturas a gran escala de la leyenda del club. En un gesto conmovedor, se recogieron pétalos de las miles de ofrendas florales que los aficionados dejaron el año pasado en la estatua de Billy Wright y se procesaron para crear la tinta utilizada en las obras de arte. Estas piezas se expondrán ahora de forma permanente en la zona de recepción de la tribuna Stan Cullis para que los aficionados puedan visitarlas.
Un homenaje significativo de la familia Wolves.
El director John Gough dirigió el viernes una ceremonia privada para presentar las obras, a la que asistieron el entrenador del primer equipo, Rob Edwards, y varios antiguos compañeros de equipo. Reflexionando sobre la importancia del proyecto, Gough dijo: «Este es un homenaje para todos los miembros del club y, lo que es más importante, incluye a nuestros aficionados, que se sintieron muy afectados por el fallecimiento de Diogo, con todos sus tributos incluidos. Jody ha hecho un trabajo fantástico para plasmar muy bien la esencia de Diogo».
Gough continuó haciendo hincapié en la naturaleza colectiva del proceso de duelo en Molineux, y añadió: «La oportunidad de reunir a todo el mundo, a todos los departamentos, para recordar a uno de nuestros jugadores más destacados y la contribución que hizo a este club de fútbol, fue un momento muy bonito». En el evento, jugadores del primer equipo como José Sá y Matt Doherty rindieron homenaje a un jugador que sigue profundamente arraigado en la historia del club.
Craddock crea un legado duradero con tinta floral para fans.
Para Craddock, el proyecto fue muy personal, ya que combinaba su propia historia como héroe de los Wolves con su segunda carrera como artista. «Me llenó de orgullo, por quién es y lo que representa. La idea del club de convertir las flores en pintura fue fantástica, y que me lo pidieran a mí fue muy bonito, porque significaba que confiaban en que haría un buen trabajo para crear obras que se colgarían allí para siempre», explicó Craddock durante la inauguración.
El artista expresó su satisfacción con el resultado final y el peso emocional que las pinturas tienen para los fieles seguidores del Molineux. Añadió: «Estoy muy contento con ellas. El equilibrio entre las dos es perfecto. Fue bonito enmarcarlas y verlas en el lugar al que pertenecen». Con el tiempo, se instalarán versiones resistentes a la intemperie de las obras de arte en el exterior del estadio para garantizar que todos los aficionados puedan acceder a ellas en cualquier momento.
El Molineux acoge un emotivo enfrentamiento del Liverpool
El momento elegido para el homenaje es especialmente significativo, ya que los Wolves reciben al Liverpool en la FA Cup. Los aficionados ya han planeado varias muestras de afecto, entre ellas izar seis banderas en la grada sur. Esto sigue a la reciente acción de la Premier League, en la que los aficionados de ambos equipos corearon el nombre de Jota en los minutos 18 y 20, que representan los números de camiseta que llevó en los Wolves y el Liverpool, respectivamente.
Las pinturas y una nueva exposición en el Museo del Wolves son los últimos de una serie de homenajes, tras un tifo financiado por los aficionados a principios de esta temporada y los homenajes florales depositados en Anfield por el personal del club en diciembre. Para un jugador que en su día dijo: «Estar aquí, en el Wolves, es mi sueño», estas instalaciones permanentes garantizan que su presencia en Molineux nunca será olvidada por los aficionados que lo adoraban.
