Los ultras del Nantes invadieron el campo con bengalas, lo que obligó a suspender el partido de la Ligue 1 contra el Toulouse por una peligrosa protesta contra el descenso

El partido de la Ligue 1 entre Nantes y Toulouse se interrumpió por una invasión masiva de campo por parte de los ultras locales. Con el descenso a Ligue 2 ya confirmado, el ambiente en el Stade de la Beaujoire se envenenó desde el inicio. A los 22 minutos, cientos de radicales del Nantes rompieron los cordones de seguridad e invadieron el terreno, según informa talkSPORT.

Al encenderse bengalas detrás de una portería, los jugadores de ambos equipos abandonaron el campo y se refugiaron en el túnel de vestuarios, mientras la policía antidisturbios formaba un cordón para contener a los invasores.











