Slot no fue el único responsable del retroceso de los Reds; quizá se le habría perdonado una temporada sin títulos si su equipo mostraba más intensidad. Pero el Liverpool se mostró frágil física y mentalmente casi todo el curso, así que no sorprendió que los aficionados se cansaran de ver a su equipo sufrir para marcar y mantener la portería a cero.

Por eso, el director deportivo, Richard Hughes, le ha encomendado a Iraola enderezar un equipo a la deriva, tras ficharlo previamente en el Bournemouth en 2023. El vasco realizó un trabajo sobresaliente con un presupuesto reducido en el Vitality Stadium y, tras perder a gran parte de su defensa el pasado verano, llevó a los Cherries a un histórico sexto puesto en la Premier League. Lograrlo jugando un fútbol ofensivo es la principal razón por la que Hughes confía en que Iraola puede cambiar la dinámica en Anfield.

No obstante, el técnico español afronta múltiples desafíos antes del inicio de la Premier en agosto. A continuación, GOAL repasa los más urgentes: