«Los queremos»: Gabriel y Eberechi Eze, «destrozados» por los penaltis fallados, pero Declan Rice sale en defensa de las estrellas del Arsenal tras la derrota en la final de la Liga de Campeones

El Arsenal soñaba con su primer título europeo, pero cayó 4-3 en los penaltis ante el PSG en el Puskas Arena. En una final tensa, Eze falló su lanzamiento y, después, Gabriel envió el balón por encima del larguero, entregando al gigante francés su segundo trofeo consecutivo.

Tras el partido, Rice defendió a sus compañeros: «Estamos devastados. Fallar un penalti en una final de la Champions no es agradable. Pero los queremos. Estas cosas pasan en el fútbol. No serán los últimos en fallar. Sin ellos dos, no habríamos ganado la Premier. Es cruel, pero nos quedamos con lo positivo», declaró Rice a TNT Sports.