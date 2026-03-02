Getty/GOAL
Los propietarios del Wrexham, Ryan Reynolds y Rob Mac, advierten sobre la etiqueta de «yo-yo» de la Premier League, ya que los Red Dragons podrían fichar a un jugador por 50 millones de libras si logran el ascenso
Los copropietarios de Hollywood guían a los Red Dragons hacia la Premier League
Los copropietarios de Hollywood en el norte de Gales han supervisado un ascenso meteórico tras completar una impresionante adquisición en 2021. A lo largo de cinco años memorables, con todo el drama capturado por las cámaras para la serie documental «Welcome to Wrexham», se ha disfrutado de un viaje a Wembley y de tres ascensos consecutivos en la clasificación de la EFL.
El equipo más ambicioso ocupa ahora un puesto en los play-offs del Campeonato, con entradas para esa lotería en juego. Reynolds y Mac nunca han ocultado que quieren ser ellos quienes completen el histórico viaje a la tierra prometida.
El Wrexham ha superado todos los obstáculos que se le han presentado hasta ahora, pero ¿podrá sobrevivir en el patio de recreo de los multimillonarios de la Premier League? Para perseguir ese sueño se necesitaría más dinero, y habría que batir de nuevo los récords de traspasos.
¿Podría el Wrexham gastar más de 50 millones de libras en un traspaso?
Cuando se le preguntó si los Red Dragons estarían dispuestos a gastar 50, 60 (80 millones de dólares) o incluso 70 millones de libras (94 millones de dólares) en un jugador para competir en la máxima categoría, el exdefensa del Wrexham Sinclair, en declaraciones a GOAL en colaboración con nuevos sitios web de apuestas, respondió: «Sí, tendrían que hacerlo. Si tienen alguna ambición de convertirse en un equipo habitual de la Premier League y no ser uno de esos clubes que suben y bajan constantemente.
«Se han visto clubes que llevan cientos de años en la Football League y en la Premier League y que luchan por mantenerse en la liga y se convierten en clubes yo-yo. No creo que el Wrexham quiera ser así, aunque económicamente sea muy rentable. Pero mi opinión desde fuera sobre lo que quieren hacer esos propietarios es que quieren ser un equipo que compita también en la Premier League. Y para ello, no estoy seguro de cuánto dinero podrían gastar realmente debido a las restricciones financieras. Pero estoy seguro de que gastarán su dinero y de que cuentan con el respaldo y el apoyo financiero para intentar competir en la Premier League.
Pero eso es otra historia. Lo hemos dicho todos los años. Todos los años hemos dicho que han ascendido, que ahora entran en un entorno totalmente diferente al que acaban de dejar. Pero siempre han sido capaces de hacer frente a la situación. Así que no me sorprendería que ascendieran y les fuera bien, dados sus últimos resultados. Pero sería muy difícil en la Premier League. Ahora juegas contra los mejores jugadores del mundo. Y la gran diferencia, lo descubrimos en el Burnley, ya que yo estaba en el Burnley y he podido ver de cerca lo que ha pasado allí esta temporada. La diferencia entre la Championship y la Premier League son esos pequeños errores que cometes. A veces, en la Championship no te castigan. En la Premier League, la mayoría de las veces, sí te castigan. Y eso es algo con lo que tendrán que lidiar».
¿Querrán los grandes nombres unirse al Wrexham?
El Wrexham ha completado una serie de fichajes muy acertados, desde Paul Mullin hasta Kieffer Moore, pasando por Elliot Lee y Ollie Rathbone, y cada vez resulta más atractivo para los grandes nombres a medida que asciende en la pirámide.
Al ser preguntado sobre si las estrellas estarían interesadas en fichar por el Wrexham si los Dragones Rojos llegaran a la Premier League, Sinclair añadió: «Es una cuestión de implicaciones económicas. Siempre es difícil conseguir que los mejores jugadores vayan a una ciudad que no es muy popular. Si pensamos en Londres, Manchester y esos equipos, al Newcastle le cuesta mucho conseguir que los jugadores vayan hasta allí a jugar porque es un estilo de vida. Fichas por un estilo de vida, no solo por el fútbol en el campo. Así que no va a ser fácil convencer a la gente para que fiche por el Wrexham. Pero, de nuevo, si las recompensas económicas están ahí para los jugadores, irán a jugar al fútbol allí. Sin duda alguna».
Pruebas de la Premier League: vencer al Forest y al Chelsea es lo siguiente.
El Wrexham, que ha abierto una brecha de cuatro puntos sobre el séptimo clasificado, el Southampton, y ahora cuenta con un pequeño respiro dentro de los puestos de play-off del Campeonato, tiene 11 partidos de liga por disputar esta temporada.
Su próximo partido les dará otra oportunidad de saborear lo que sería competir en la Premier League, tras haber superado al Nottingham Forest en una épica tanda de penaltis esta temporada, yaque el Chelsea visitará el Racecourse el sábado en la quinta ronda de la FA Cup.
