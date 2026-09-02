El fútbol asiático celebró un histórico mercado de fichajes veraniego, ya que la élite de talento del continente consiguió importantes traspasos a las principales divisiones de Europa. La operación más destacada fue la de Ayase Ueda, máximo goleador de la Eredivisie, que completó un traspaso de 15 millones de euros del Feyenoord al LOSC Lille de la Ligue 1 con un contrato de cuatro años.

En Inglaterra, el portero Zion Suzuki hizo historia al convertirse en el primer guardameta japonés en jugar en la Premier League tras cerrar su fichaje por el Aston Villa procedente del Parma. Mientras, el centrocampista surcoreano Lee Kang-in cerró una etapa ilustre en el Paris Saint-Germain, donde ganó dos títulos de la Champions League, para unirse al aspirante de LaLiga Atlético de Madrid.

Estos fichajes de relumbrón subrayan la influencia y el valor de mercado, en rápido crecimiento, de los jugadores asiáticos en los niveles más altos de la competición europea.